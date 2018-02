Fodé Bangoura : ‘’Dalein est Guinéen, je le suis aussi. C’est un frère, si on veut se rencontrer, on se rencontre’’

La rencontre entre Cellou Dalein Diallo, Fodé Bangoura et Elhadj Mamadou Sylla -tous anciens proches de Lansana Conté- hier au domicile du premier à Dixinn continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive.

Interrogé, lundi, sur le motif de la rencontre à huis clos au lendemain des élections communales, le président du Parti de l’Unité et du progrès (PUP) Fodé Bangoura a indiqué qu’il n’y a aucun autre motif si ce n’est une retrouvaille entre Guinéens, voisins et anciens collaborateurs.

« Est-ce c’est crime que les Guinéens se rencontrent ? C’est parce qu’il (Dalein) est Guinéen et je le suis aussi. C’est un frère, si on veut se rencontrer, on se rencontre. On ne nous empêchera pas de nous rencontrer. Si les Guinéens ne peuvent pas se parler, ne peuvent pas se rencontrer alors que nous avons le même sort, nous sommes dans le même pays, nous sommes des frères, on ne veut pas se rencontrer alors là on ne peut pas », a dit Fodé Bangoura. Ajoutant qu’il « n’y rien de mal entre nous, on a travaillé ensemble des années, on est des voisins. Et toutes mes cérémonies de famille, ils participent, ils viennent ».

Sylla, Bangoura et Diallo – respectivement leaders de l’UDG, PUP et UFDG- ont eu une collaboration très agitée sous Lansana Conté. Les deux premiers ont été à l’avant-garde du limogeage du dernier en 2005, alors Premier ministre, pour ‘’faute lourde’’.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22

