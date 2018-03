Fodé Oussou à la Ceni : « si ce ne sont pas eux qui peuvent changer les résultats, ils n’ont qu’à s’adresser à celui qui doit les changer »

Le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UDFG), Fodé Oussou Fofana a réagi jeudi aux propos du directeur des opérations de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) Etienne Soropogui qui a indiqué que son institution ne peut pas changer les résultats des communales du 4 février dernier.

Pour Fodé Oussou, « c’est la Ceni qui sait à qui elle va s’adresser mais ce sont les résultats sortis des urnes qui seront acceptés. On n’acceptera pas que les fonctionnaires véreux modifient les résultats qui sont sortis des urnes, la paix ce n’est pas un vain mot, mais un comportement. Et pour la paix, il faut payer le prix de la paix, c’est la justice ».

Dire que la Ceni n’est pas là pour changer des résultats est une façon pour la Ceni de mépriser l’opposition

« Il faut que la Ceni comprenne qu’on est pas venus pour demander son avis. On n’est pas là pour demander des faveurs, on n’est pas là pour qu’elle nous donne des leçons, la Ceni a reçu des instructions de prendre des procès verbaux de les examiner et de rétablir la vérité des urnes. Dire que la Ceni n’est pas là pour changer des résultats est une façon pour la Ceni de mépriser l’opposition. Et nous n’accepterons pas« , assure Dr Fofana.

« La Ceni doit prendre ses responsabilités parce que tout ça du début jusqu’à la fin, elle est entièrement responsable de cette mauvaise organisation. Elle est responsable de la fraude parce que c’est elle qui a désigné les présidents des CACV, c’est une démission de la Ceni. Elle (Ceni) a reçu des instructions, elle doit regarder les procès verbaux les comparer avec les procès verbaux au niveau des bureaux de vote, et établir la vérité des urnes« , insiste-t-il.

J’espère que la Ceni ne va pas continuer encore à faire l’enfant gâté

Plus loin, le président du groupe parlementaire des libéraux -démocrates, de mentionner : « si ce ne sont pas eux qui peuvent changer les résultats, ils n’ont qu’à s’adresser à celui qui doit changer. Le prix de la paix est à ça, il n’y aura pas de paix, il n’y aura absolument rien si tout ça-là n’est pas arrangé, pas seulement pour l’Ufdg mais tous les partis politiques qui considèrent qu’ils ont été trichés. Autre chose, la Ceni sera responsable de ce qui arrivera, parce que la Ceni n’a pas le droit de dire qu’elle n’a pas le droit de changer les résultats. Pour la paix, les solutions politiques peuvent régler pour que tout le monde s’en sorte. J’espère que la Ceni ne va pas continuer encore à faire l’enfant gâté parce que c’est elle qui est responsable de tout ça. Et j’espère encore que la Ceni ne va pas encore nous mettre dans une situation qui va créer des problèmes ».

Elisa Camara

+224 654 95 73 22

Commentaires

commentaires