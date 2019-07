Fodé Oussou : ‘’à plus 60 ans, M’Bany Sangaré est toujours secrétaire général de la jeunesse du RPG’’

Le vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a raillé vendredi adroitement M’Bany Sangaré du RPG Arc-en-ciel. Pour Dr Fodé Oussou Fofana, le secrétaire général de la jeunesse, en la personne de M’Bany Sangaré, « devrait avoir honte de parler au nom de la jeunesse ». Ce qui, à ses yeux, fait du RPG Arc-en-ciel le parti le plus désorganisé du continent africain.

« Je parle honnêtement de la jeunesse du RPG. J’ai lu la déclaration du secrétaire général de la jeunesse du RPG arc-en-ciel. Ce parti-là me fait pitié, c’est-à-dire que le secrétaire général de la jeunesse a plus de soixante ans. M’Bany Sangaré est un vieux, il a plus de soixante ans et il est jusqu’à présent secrétaire général de la jeunesse. Je ne sais pas pour le RPG, la jeunesse c’est quel âge ? Parce que si M’Bany Sangaré qui a plus de soixante ans est secrétaire général de la jeunesse c’est pathétique. C’est-à-dire que ça prouve à suffisance ce que nous disons tous les jours, un parti qui est incapable d’organiser un congrès depuis 1991, un parti incapable de se trouver un président, où le président de la République est le président du parti, évidemment M’Bany Sangaré qui a plus de soixante ans est le secrétaire général de la jeunesse, c’est le parti le plus désorganisé du continent africain. Il n’y a pas de structure, il n’y a rien, c’est pathétique. En regardant M’Bany Sangaré, plus de 60 ans, parler au nom de la jeunesse du RPG Arc-en-ciel ça fait pitié. Il aurait même eu honte de dire qu’il est le secrétaire général de la jeunesse. C’est le parti le plus mal organisé du continent africain », lâche Fodé Oussou.

Maciré Camara