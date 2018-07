Fodé Oussou défie le ministre Bouréma : ‘’aucun conseil communal ne sera installé sans tous les autres’’ 

A la 24ème session du comité de suivi, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation a annoncé mardi la mise en place des conseils communaux et leurs exécutifs dans les jours à venir. Joint au téléphone par la rédaction de MEDIAGUINEE tard dans la soirée pour sa réaction, le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Dr Fodé Oussou Fofana a mis en garde le ministre Bouréma Condé, avant de prendre la communauté internationale à témoin.

« Il faut préciser que Bouréma Condé n’a jamais été un homme de paix ni un homme de dialogue. Et tout le monde le sait au temps du PUP, c’était l’adversaire farouche contre les gens du RPG Arc-en-ciel. C’est lui qui créait tous les problèmes aux militants du RPG au temps du PUP. Comme, il ne veut pas la paix, il n’a qu’à essayer de mettre en place les conseils communaux de façon unilatérale au moment où nous sommes membres du comité de suivi, au moment où on est en train de dialoguer, au moment où on est en train de chercher une sortie de crise, les conséquences de son comportement et l’attitude qu’il va voir, il en tirera toutes les conséquences. Nous attendons qu’il mette à exécution ce qu’il a l’intention de faire parce que nous sommes au comité de suivi et on est en train de discuter. Donc, il est hors de question. Les élus locaux doivent avoir le même mandat mais on ne peut pas avoir un mandat de trois ans pour les uns et un mandat de cinq ans pour d’autres. Le problème qu’il veut causer, il verra ça parce que les présidents des CACV ont modifié les résultats. Donc, nous demandons purement et simplement que les voix qui ont été volées, les PV qui ont été modifiés qu’on rétablisse la vérité des urnes », menace le président du groupe parlementaire des démocrates libéraux.

Apparemment très en colère, le député de l’UFDG dit attendre de pied ferme le ministre Bouréma Condé. « Comme lui (général Bouréma Condé, ndlr) veut aller de façon unilatérale comme il a l’habitude de faire, il en tirera toutes les conséquences. Nous attendons qu’il mette à exécution, on lui prouvera qu’on n’est pas dans la jungle mais dans un Etat. Et on lui prouvera que ce pays n’est pas pour lui. Ce qu’il avait l’habitude de faire au temps de PUP contre les gens du RPG, il veut sortir la même chose. Bouréma Condé est reconnu comme le plus dur contre les militants du RPG arc-en-ciel, nous le connaissons parfaitement et l’attendons », a déclaré Dr Fodé Oussou Fofana.

Par ailleurs, le vice-président de l’UFDG dit prendre l’opinion internationale à témoin suite à cette décision du ministre Bouréma Condé d’installer unilatéralement les conseils communaux. « Nous prenons la communauté internationale à témoin pour cette décision unilatérale du ministre de l’administration du territoire à vouloir mettre en place les conseils communaux au moment où on est dans le cadre du dialogue les uns avant les autres. Aucun conseiller communal ne sera installé sans que les autres ne soient installés, il faut que ça soit très clair. Et il trouvera l’opposition sur son chemin », a-t-il conclu.

Yaya Dramé

628-38-05-76