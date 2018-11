Fodé Oussou : ‘’Baffoé sait qui a voulu tirer sur Cellou’’

Depuis les violences sur le véhicule du chef de l’opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo, le vice -président de l’UFDG, Dr Fodé Oussou Fofana n’arrête de charger le président Alpha Condé et le contrôleur général de police Ansoumane »Baffoé » Camara, qu’il qualifie d’être les responsables de cet acte.

» Le rôle des forces de l’ordre c’est de sécuriser l’ensemble des Guinéens. Et ils doivent considérer Alpha Condé comme un citoyen pas un Dieu, c’est une honte pour notre pays. Malgré le 28 septembre 2009, malgré tout ce qu’il y a eu, Dadis est plus républicain qu’Alpha Condé, on ne peut pas les comparer. Et je ne parle même pas de Lansana Conté (…) », a déclaré Fodé Oussou Fofana, au bout de fil de Mediaguinee.

Parlant du commandant des unités d’interventions de la police, le président des libéraux-démocrates d’affirmer : » Baffoé a dit qu’il a confiné Cellou pour sa sécurité, pour lui éviter ce qui s’est passé la fois-dernière. Ils n’ont qu’à demander à Baffoé ce qui s’est passé la fois dernière. Et que s’il veut sécuriser Cellou, c’est lors de la manifestation, ce n’est pas venir le confiner à la maison, c’est une honte tout ça, c’est de la pure démagogie. Cela va le poursuivre parce que là, il se moque des gens. Venir chez lui, on dirait qu’il a un problème, il a un problème avec qui ? Baffoé sait exactement ce qui s’est passé la dernière fois. Et il sait qui a voulu tirer sur Cellou, un jour, il va faire un témoignage par rapport à ça ».

Elisa Camara

+224 654 95 73 22