Fodé Oussou : ‘’si une égratignure arrive à Cellou, Alpha quittera le pouvoir dans les minutes qui suivront’’

Le domicile privé du chef de file de l’opposition, Cellou Dalein Diallo a été encerclé très tôt ce mardi 30 octobre, par les forces de l’ordre. Une manière pour ces forces de l’ordre de l’empêcher d’aller dans la rue.

Joint par la rédaction de MEDIAGUINEE, le premier vice- président de l’UFDG, Dr Fodé Oussou Fofana a condamné cet acte des forces de l’ordre, avant de mettre en garde le président Alpha Condé contre toute chose qui pourrait arriver comme du mal au président de son parti.

‘’Alpha Condé est en train de rentrer dans l’histoire de la Guinée par la petite porte…’’

Plus loin, il a invité leurs militants de rester dans la rue même si leur patron est confiné à son domicile. ‘’Alpha condé est en train d’humilier le pays. Il est en train de rentrer dans l’histoire de la Guinée par la petite porte et c’est une humiliation pour lui-même. S’il pense qu’il est populaire, s’il pense qu’il a y’a un seul guinéen qui a confiance à lui aujourd’hui, il ne peut pas empêcher les manifestations. C’est parce qu’il sait qu’il n’a personne derrière. Autant qu’il refusera les gens resteront dans la rue. Ces manifestations ne s’arrêteront jamais’’, dira-t-il.

‘’C’est un gouvernement qui n’a pas de respect pour les libertés publiques’’

Poursuivant, il a précisé : ‘’Moi, je vais lancer un appel à l’ensemble des militants et des sympathisants à Conakry et à l’intérieur du pays d’être dans la rue. Si Cellou est confiné chez lui, les gens n’ont qu’aller là-où il y a la manifestation, qu’ils prennent les rues. C’est un gouvernement qui n’a pas de respect pour les libertés publiques (…).

‘’Alpha Condé ne sera jamais un Sékou Touré, un Lansana Conté, Dadis ou Sékouba Konaté. Il sera traité comme Blaise Compaoré’’

‘’Alpha Condé est le pire des présidents africains, c’est un dictateur. Sa gouvernance n’a apporté rien du tout sauf des malheurs. Il ne sera jamais un Sékou Touré, un Lansana Conté, Dadis ou Sékouba Konaté. Il sera traité comme Blaise Compaoré (…). Je pense que la réaction de Cellou qui consiste de sortir et offrir sa poitrine et demander aux forces de l’ordre de tirer sur lui est une bonne réaction. Et rappeler aux forces de l’ordre que leur devoir est de sécuriser les citoyens, pas de créer l’insécurité, ça c’est un discours républicain. Le jour où il sera président, ces forces de l’ordre nous les rentrerons en classe pour les apprendre c’est quoi l’Etat (…)

‘’On est plus nombreux que les forces de l’ordre, s’ils veulent tuer, ils n’ont qu’à tuer’’

Plus loin, il a déclaré : ‘’Alpha Condé a peur de Cellou. Le cauchemar d’Alpha Condé, c’est Cellou Dalein Diallo. Il s’humilie devant Cellou. J’appelle les pyromanes d’Alpha de sortir, qui veulent défendre encore Alpha. Nous, on a dit quand Alpha voit Cellou, il tremble parce qu’il sait quand Cellou sort de chez lui, c’est tout le monde qui est dans la rue. Donc la stratégie, c’est de l’empêcher de sortir dans la rue. Donc, je lance un appel à la population de sortir dans la rue. On est plus nombreux que les forces de l’ordre, s’ils veulent tuer, ils n’ont qu’à tuer. Alpha Condé n’a qu’à tuer encore un seul guinéen, il comprendra qu’on a n’en marre. Si quelque chose arrive à Cellou à 8 heures, même si c’est une égratignure, à 8 heures 10 minutes, Alpha Condé ne sera plus président de la Guinée, il n’a qu’à essayer ».

‘’Ils n’ont qu’à demander à Baffoé ce qui s’est passé la fois dernière’’

S’agissant de la sortie du général Ansoumane Camara ‘’Baffoé’’ qui dit que c’est pour la sécurité de Dalein qu’ils ont encerclé son domicile, Fodé Oussou affirme : ‘’Baffoé a dit qu’il a confiné Cellou pour sa sécurité, pour éviter ce qui s’est passé la fois dernière. Ils n’ont qu’à demander à Baffoé ce qui s’est passé la fois dernière. Et que s’il veut sécuriser Cellou, c’est lors de la manifestation, ce n’est pas venir le confiné à la maison, c’est une honte tout ça, c’est de la pure démagogie. Cela va le poursuivre parce que là, il se moque des gens. Venir chez lui, on dirait qu’il a un problème, il a un problème avec qui ? Baffoé sait exactement ce qui s’est passé la dernière fois. Il sait qu’il a voulu tirer sur Cellou, un jour, il va faire un témoignage par rapport à ça ».

Elisa Camara

+224654 95 73 22