Fodé Oussou Fofana: ‘’nous allons demander à ce qu’une plainte régulière soit portée contre M. Alpha Condé’’

Le véhicule du chef de file de l’opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo aurait été touché par une balle au niveau de la Belle-vue, commune de Dixinn, mardi lorsqu’il essayait de rallier la Tannerie , le point de départ de la marche que projetait l’opposition. L’information a été donnée par Cellou Dalein lui-même face à la presse présente à son domicile à Dixinn.

Interpellé sur cette situation, le vice-président de l’UFDG -principal parti de l’opposition- Dr Fodé Oussou Fofana a indiqué que cet acte est une tentative d’assassinat du président de son parti tout en pointant un doigt accusateur sur le président Alpha Condé .

Plus loin, Fodé Oussou a annoncé que son parti portera plainte au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO contre le président guinéen pour tentative d’assassinat .

» Il n y a pas de doute que c’est une tentative d’assassinat de Cellou Dalein est planifiée et commanditée. Et je pense que c’est pour ça, contrairement au début de la marche qui devait avoir lieu à la tannerie, le groupe a été piégé au niveau de la Belle-vue. C’est là où, on voulait mettre fin à sa vie. Donc, c’est une intention claire, cela ne va pas être banalisé. Ça ne sera pas comme lettre à la poste , et ça ne va pas se régler par la présence des imams , de la communauté internationale avec des membres du gouvernement au domicile du président Cellou, ça ne serait pas comme ça« , a déclaré le Dr Fodé Oussou au bout du fil avec Mediaguinee.

Par ailleurs de fulminer en disant que le président Alpha Condé a franchi la ligne rouge: « Nous allons demander à ce qu’une plainte régulière soit portée contre monsieur Alpha Condé pour tentative d’assassinat au niveau de la cour de justice de la CEDEAO. Cette affaire-là doit être réglée là-bas. Maintenant, la communauté internationale doit mettre la Guinée à partir de cet instant-là, à l’état d’urgence », a -t- il ajouté.

