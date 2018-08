Fodé Oussou de l’UFDG invite Ousmane Kaba à présenter ses excuses : ‘’il ne faut pas nier l’élément sonore-là’’

Le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Fodé Oussou Fofana a invité jeudi le président du Pades et ancien ministre Ousmane Kaba à présenter ses excuses pour ses propos sur le communautarisme, l’exhortant à ne pas nier l’élément sonore qui est clair.

‘’Je pense que ce n’est pas bien par ce que le son existe. Il ne faut pas nier l’élément sonore-là. Moi je comprends bien malinké, est ce que Ousmane Kaba a besoin de parler de communauté ? Je dis non. Est-ce que Ousmane Kaba a besoin à son âge de cela, lui qui est un intellectuel ? Il faut condamner ça. Nous considérons qu’il faut se battre pour une Guinée unie, il faut se battre pour une Guinée réconciliée, ce pays a souffert depuis 2010. Avant, on ne savait pas. Ce que Ousmane Kaba peut faire aujourd’hui c’est de reconnaître qu’il a fait une bêtise et qu’il présente ses excuses parce que ce n’est pas bien’’, dit Dr Oussou Fofana.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83