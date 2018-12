Fodé Oussou rappelle à Kory Kondiano qu’‘’une minute de silence en hommage aux victimes ne coûte rien’’

Le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Fodé Oussou Fofana ne décolère pas après le refus du président de l’assemblée nationale guinéenne d’autoriser l’observation d’une minute de silence en hommage aux victimes de deux tragiques accidents de la circulation à Mamou.

Pour le président du groupe parlementaire les libéraux-démocrates à l’assemblée nationale, « le président du parlement guinéen a agi conformément aux directives du parti au pouvoir ».

« Monsieur Kory est un membre éminent du RPG arc-en-ciel, il agit conforment aux principes et aux directives du RPG. Le gouvernement, malgré tous ces accidents, a été incapable de décréter un deuil national. Quand vous avez des accidents comme ça, où plus de 23 personnes ont perdu la vie en deux jours, le gouvernement doit pouvoir décréter un deuil national. Nous avons demandé au président de l’assemblée nationale parce qu’on avait pensé que c’est un être humain, on pensait qu’il a oublié. Je lui ai juste rappelé en tant que Président du groupe parlementaire, j’ai dit qu’en tant que parlementaires, on doit observer une minute de silence puisque le gouvernement ne l’a pas fait. Une minute de silence ça ne coûte rien, ce n’est pas de l’argent qu’on paie pour ça, c’est pour dire que nous sommes tristes parce que ce sont des Guinéens qui sont décédés », a dit Fodé Oussou dans une interview qu’il a accordée à Mediaguinee.

Plus loin, Fodé Oussou estime que si Kory Kondiano autorisait cette minute de silence, il serait en contradiction avec le président Alpha Condé qui, selon lui, contrôle toutes les institutions du pays.

« Si en deux jours, nous avons perdu plus de 23 personnes, dans un pays où il y a un gouvernement responsable, on doit maintenir une minute de silence. C’est ce qu’on a voulu rappeler à Monsieur Claude Kori Kondiano, mais il n’ose pas, parce que s’il le fait, il sera en contradiction avec Monsieur Alpha Condé, parce qu’Alpha Condé contrôle toutes les institutions dans ce pays. Kori Kondiano est un trésorier du RPG arc-en-ciel. C’était grave de la part des parlementaires », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Fodé Oussou déclare que malgré le refus du président de l’assemblée nationale, son groupe parlementaire et quelques députés de l’alliance républicaine ont observé la minute de silence.

« Quand nous avons compris qu’il ne veut pas le faire, en tant que président du groupe parlementaire libéral-démocrate, j’ai pris mes responsabilités en demandant à mes députés de se lever pur maintenir une minute de silence et nous avons été accompagnés par certains tels que Saikou Yaya de l’UFR, et Silah Bah de l’UFR. Nous l’avons fait pour démontrer à Monsieur Kory qu’il n’a pas le droit de vie et de mort sur nous. Si lui il ne fait pas, nous l’avons fait pour nos frères guinéens qui sont morts », insiste-t-il.

