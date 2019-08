Fodé Oussou tire sur Aboubacar Sylla : ‘’s’il marche du Ministère des Transports au marché Niger, un Guinéen va le gifler’’

Visiblement, s’il y a un Guinéen dont l’envolée lyrique met mal à l’aise ces derniers temps Fodé Oussou Fofana c’est bien Aboubacar Sylla. Mercredi dernier, le vice-président de l’UFDG a joint Mediaguinee pour réagir à la sortie récente du ministre d’Etat des Transports à son siège sur le changement de Constitution en Guinée.

Pour lui, le président de l’Union des forces du Changement (UFC) devrait être gêné de contester cette Constitution dont il est un des géniteurs.

« Je pense que s’il y a quelqu’un qui devait se taire dans ce pays, avoir honte de sortir même dehors pour regarder les Guinéens en face, c’est monsieur Aboubacar Sylla. Quand on le voit défenseur avec des arguments qui n’ont pas de sens la Constitution ça fait pitié. Parce que je suis convaincu qu’il n’a même pas vu la Constitution, je suis convaincu qu’il ne connait même pas le contenu de cette Constitution, je suis convaincu qu’il n’a aucune idée de cette Constitution. Il dit que dans la Constitution, il y a au moins plus de 30 articles qu’il faut réviser, qu’au lieu de passer sa vie à rédiger 100 articles, qu’on a qu’à faire purement et simplement la révision. Quels sont les articles qui sont concernés ? Quels sont les articles que lui il a vu là-bas qui doivent être révisés ? Pourquoi on abandonne pour une nouvelle Constitution ? Un monsieur qui a été porte-parole de la transition, ministre, a participé au gouvernement, avec cette nouvelle Constitution il a été député, il désavoue, il considère que cette transition-là nous a été imposée par la communauté internationale. Il était où ? Qu’est-ce qu’il avait dit à l’époque ? », s’est-il interrogé.

Coup sur coup, Dr Fodé Oussou Fofana enfonce le clou, affirmant que la politique n’est pas un jeu.

« Troisièmement, ce monsieur quand il a été porte-parole de la transition, porte-parole de l’opposition, porte-parole de la mouvance, quelle image tu veux que les Guinéens gardent de toi ? Parce que tu ne peux pas être porte-parole de l’opposition et porte-parole de la mouvance quand tu es quelqu’un de normal. Il faut être un psychopathe pour accepter ça, parce qu’aujourd’hui monsieur Alpha Condé est conscient que monsieur Aboubacar Sylla n’a aucun militant à apporter au RPG. Aboubacar Sylla ne peut rien apporter à monsieur Alpha Condé qui peut l’aider à faire quoique ce soit, parce qu’il a un parti. Quand il fait l’assemblée générale il n’est pas capable de mobiliser 50 personnes, on sait pertinemment le nombre de conseillers qu’il a eu pendant ces élections communales. Je suis convaincu que monsieur Alpha Condé n’a fait venir monsieur Aboubacar Sylla que pour non seulement se moquer de lui parce qu’il n’y a pas quelqu’un qui a attaqué Alpha Condé en tant que porte-parole comme lui, il n’y en a pas. La même personne revient comme pour dire tout ce que j’avais dit ce n’était pas vrai tout simplement parce que sa situation financière s’est dégradée, parce qu’il considère qu’il ne peut pas rester sans argent, parce qu’il ne parvenait plus avec son école à payer même les travailleurs, donc il vient voir Alpha Condé les mains liées et se livrer. Et c’est ce monsieur-là maintenant qui se met dans une coalition et qui veut se faire le défenseur d’une nouvelle Constitution. Mais on est dans quel pays ? Est-ce-que la politique consiste à se rabaisser comme ça ?

Heureusement celui pour lequel il est en train de se prosterner, celui pour lequel il est en train de faire un leader éolien qui varie selon la direction du vent, monsieur Alpha Condé n’a pas confiance en un monsieur comme ça. Lui il pense qu’il a confiance en lui, non. Monsieur Alpha Condé est un être humain, il raisonne et il agit comme un être humain. Tu ne peux pas pendant 2010, 11, 12, 13, 14, tu es en train de traiter la même personne de tous les noms d’oiseaux, tu es en train de mettre sa politique dehors, tu es en train de prouver qu’il ne mérite même pas d’être président et puis tu viens les pieds et les mains liés pour te donner à la personne ? Il faut quand même qu’Aboubacar Sylla se taise et qu’il laisse au moins les gens du RPG Arc-En-Ciel, les gens qui ont combattu avec monsieur Alpha Condé, les vrais militants du RPG Arc-En-Ciel essayer de défendre leur champion. Depuis quand Alpha Condé est devenu le champion d’Aboubacar Sylla ? Et puis de toutes les personnes qui étaient là, honnêtement parmi ces leaders-là, c’est le gars le moins méritant qui ne doit pas parler. Si Makanéra parle, on peut comprendre, si Papa Koly parle on peut comprendre, même Mouctar s’il parle on peut comprendre, on peut expliquer, mais Aboubacar Sylla doit se taire. Il doit se taire dans ce pays-là, est-ce qu’il sait ce que les gens pensent de lui ? Est-ce qu’il sait l’image qu’il donne à la postérité ? Est-ce qu’il sait l’image qu’il renvoie aux Guinéens ? Mais il est courageux, mais il est mentalement solide, parce que moi si j’étais à la place de monsieur Aboubacar Sylla la honte allait me tuer. Comment tu vas regarder tes enfants ? Comment tu vas sortir dans la rue pour te promener ? Je mets au défi Aboubacar Sylla de quitter le Ministère des Transports à pied, venir au marché Niger, il saura ce que les Guinéens pensent de lui. Je suis convaincu que s’il marche du Ministère des Transports au marché Niger, il y aura un Guinéen qui va le gifler, parce qu’il a détruit et il a déshonoré la politique. Il a donné la plus mauvaise note à la politique guinéenne. Ce qui me fait le plus honte encore c’est qu’il se réclame de Kindia. Heureusement qu’il n’a pas grandi là-bas, les gens de Kindia sont fiers ».

