Fondation Orange Guinee: le CHU Ignace Deen dispose désormais d’une Machine d’Anesthésie  Universelle  (UAM)

C’est en présence de tout le staff de médecins du service de chirurgie et des autorités de l’hôpital Ignace Deen que la Secrétaire Générale de la Fondation Orange Guinée, a remis officiellement la Machine d’Anesthésie Universelle à la responsable du service.

Le Dr Awada, Directeur Général de l’hôpital, en souhaitant la bienvenue à la délégation, précisera que : « cette cérémonie est représentative d’un partenariat qui commence et qui est déjà réussi entre notre établissement et la Fondation Orange Guinée. Votre présence parmi nous témoigne de votre soutien et de votre implication à nos côtés, ce qui nous réjouit et nous réconforte à plus d’un titre. C’est le partage d’une vision commune, responsable et engagée pour la progression de la qualité des soins proposés par notre hôpital.»

La Machine d’Anesthésie Universelle permet d’effectuer une anesthésie sans danger dans n’importe quel hôpital, y compris dans des hôpitaux où la pénurie de gaz médicaux comprimés et les coupures de courant fréquentes paralysent les machines conventionnelles.

C’est justement pour réduire les risques de complications lors des interventions chirurgicales que la Fondation Orange Guinée a répondu favorablement à l’appel qui lui a été lancé. Pour la Secrétaire Générale Mme Amina Abou Khalil NYAME, « La santé est l’un des axes majeurs et prioritaires du Programme Citoyen d’Orange. Ce qui justifie la forte implication de la Fondation Orange Guinée dans le cadre de l’amélioration des conditions de santé des populations guinéennes. Nous espérons que cette machine permettra de vous soulager dans vos tâches au quotidien et surtout, sauver beaucoup de vies. »

Très heureuse et émue, le Pr. Aissatou Taran Diallo, cheffe du service chirurgie générale, prendra la parole pour remercier la Fondation Orange Guinée, et surtout, rappeler le rôle fondamental d’un anesthésiste dans le cadre des opérations chirurgicales. Elle précisera d’ailleurs que : « L’anesthésiste est notre collaborateur direct, dont dépend le succès de l’intervention. Nous avons remarqué les problèmes auxquels ils sont confrontés lors des urgences chirurgicales, surtout le manque d’oxygène. De là est né ce projet, qui a trouvé une oreille favorable auprès de la Fondation. Je garantis que nous ferons un très bon usage de cette machine pour tenter de sauver nos nombreux patients que nous recevons dans des situations très compliquées parfois. »

Le Pr. Aboubacar Touré, Directeur national des établissements hospitaliers et de l’hygiène hospitalière, prendra la parole au nom du Ministre de la Santé pour saluer l’initiative et remercier les donateurs. Il invitera par ailleurs les bénéficiaires à en faire un usage judicieux, afin d’encourager la Fondation à déployer le même dispositif au sein d’autres établissements hospitaliers.

Il faut rappeler que la Fondation Orange Guinée a déjà procédé à la construction de 5 centres de santés dont 4 sont situés dans les villages Orange de Boké, Boffa, Nzérékoré et Kenende Lory et un a Donghol Seleyabhe (Labé). Ils sont équipés et permettent de répondre aux urgences médicales enregistrées dans les localités concernées.

