Football- La Guinée n’organisera pas la CAN 2023 !!!

C’est maintenant officiel. La Guinée n’organisera pas la CAN 2023. Elle doit donc dominer son impatience de voir le football africain atterrir sur son sol. C’est le président de la Confédération africaine de football (CAF) le Malgache Ahmad Ahmad qui l’a annoncé lundi à Afrique Media tv dans une interview exclusive.

Selon le patron du football africain, la Can 2021 sera organisée au Cameroun qui a été déclarée récemment non prête pour l’édition de 2019.

« La Côte d’Ivoire non plus ne sera pas prête pour la coupe d’Afrique 2021 au vu de l’évolution des travaux. Nous avons décidé de décaler le Cameroun en 2021 et la Côte d’Ivoire en 2023. La CAN 2021 est bel et bien confirmée au Cameroun », a déclaré le successeur du Camerounais Issa Hayatou.

Selon le site camerounais Camfoot, après la retrait de l’organisation de la Can au Cameroun, Ahmad avait adressé une correspondance au président Paul Biya pour lui demander d’accepter l’organisation de la Can 2021, tout en lui proposant l’appui du comité exécutif de la CAF.

« C’est avec honneur et respect que je m’adresse à vous au moment où le comité exécutif de la CAF réuni en session extraordinaire à Accra le 30 novembre 2018 vient de décider de différer l’organisation par le Cameroun de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Je voudrai, monsieur le président vous rassurer que, compte tenu des efforts que vous avez déjà accomplis et au vu de l’importance de votre implication personnelle, que la CAF et son comité exécutif seraient honorés que le Cameroun puisse accepter d’abriter l’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des Nations », écrit le président de la CAF.

‘’J’ai décidé de parler ici parce qu’il y a trop de polémiques inutiles et vides(…) Nous ne voulons plus qu’on passe le temps à se moquer de notre continent. La décision de retirer la CAN au Cameroun a été prise à l’unanimité par tous les membres du comité exécutif. Les rapports des différentes visites au Cameroun ne présageaient rien de bon(…) C’était pratiquement impossible d’organiser cette compétition dans ces conditions. Pour arrondir les bords, nous avons prévu décaler toutes les prochaines CAN puisque moi ayant vu le Chef de l’État Camerounais, j’ai voulu l’accompagner et l’aider « , a soutenu Ahmad sur Afrique Media tv.

Que fera la Guinée -dont le nom n’a pas été cité par Ahmad- qui n’a encore jamais organisé une CAN ?

Mamadou Savané

