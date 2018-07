Dansa Kourouma du CNOSCG : ‘’pour une fois, nous allons attirer l’attention de la communauté nationale et internationale…’’

Ce lundi 23 juillet 2018, la transversale Tannerie-Cosa a enregistré de violentes altercations entre les forces de l’ordre et les forces sociales. Les forces sociales qui voulaient coûte que coûte défier la décision des autorités du gouvernorat de Conakry pour procéder à leur ‘’marche pacifique’’ ont été bloquées au rond de la tannerie, dans la commune de Matoto.

Parmi ces marcheurs, figurait le président du CNOSCG, Dr Dansa Kourouma qui, apparemment très déterminé a clamé haut et fort qu’il marchera. ‘’C’est une stratégie que le gouvernement est en train de nous tracer. Une fois encore, on a été empêché de nous regrouper, le motif donné est illégal, les arguments donnés sont insuffisants et de mauvaise foi. Et nous avons compris que c’est une autorité qui ne lit pas les textes de lois avant de prendre ses décisions. Quand une décision illégale est prise par une autorité aussi légitime qu’elle soit, le citoyen n’est pas obligé d’en soumettre. Pour une fois, nous allons attirer l’attention de la communauté nationale et internationale et nous ne renonçons pas à notre liberté et notre droit qui est clair dans la constitution. Le combat qui est mené est un combat de tout le monde pour l’amélioration de la gouvernance de ce pays parce que quand il y a la bonne gouvernance chacun en profite’’, a-t-il déclaré.

Poursuivant, le président du CNOSCG d’affirmer : ‘’deuxième chose que j’aimerais signaler, c’est qu’il y a des arrestations et pour le moment il n’y a pas de blessés. On a pris des gaz et vous avez vu mon visage. Mais cela ne nous empêchera pas de manifester selon les voies légales. Nous sommes prêts pour aller jusqu’au bout », a-t-il ajouté.

Par rapport aux arrestations dont celle de l’humoriste Mamadou Thug, Dr Dansa Kourouma rassure de les libérer. ‘’Nous allons nous regrouper tout à l’heure pour aller nous rendre tous là où ils sont, sinon nous devons tous être prisonniers. Je lance un appel aux autorités guinéennes de ne pas nous amener à changer de stratégie’’, a avertit le président du CNOSCG.

Yaya Dramé, depuis la tannerie

