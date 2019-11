Formation : mutualiser les compétences et les actions des acteurs des TIC pour promouvoir l’emploi jeunes en Guinée

Le Centre du Commerce International (ITC) a organisé ce mercredi 6 novembre, un atelier de concertation sur la cartographie et l’analyse de l’écosystème numérique guinéen. Prévu pour deux jours, le principal but de cet atelier s’inscrit dans le cadre de la présentation des résultats préliminaires ainsi que les tendances de la cartographie et l’analyse de l’environnement numérique guinéen.

L’objectif vise à la mise en place d’une plateforme des acteurs pour stimuler les opportunités d’affaires de création d’emplois pour les jeunes. Il s’agit d’une étude qui, dans un premier temps, propose d’identifier les segments porteurs permettant la création et la pérennisation d’emplois jugés attractifs pour les jeunes. Une identification basée sur une recherche documentaire ainsi qu’une enquête de terrain menée auprès des acteurs du secteur numérique sur toute l’étendue du territoire national. Les échanges s’orienteront autour de ces segments jugés porteurs, ainsi que la méthodologie et les résultats de l’enquête.

Cette initiative qui rentre dans le cadre du résultat 7.3 du programme INTEGRA vise à mettre en place une coalition des industries des services des TIC à travers un partenariat public-privé pour une meilleure structuration de la filière en vue de renforcer les capacités de 200 jeunes pour des emplois durables.

« NTEGRA est un programme d’insertion socioéconomique des jeunes de la République de Guinée qui a été mis en place par l’Union européenne et le gouvernement guinéen. Le ministère du commerce se trouve être le ministère d’encrage du centre du commerce international des Nations unies en Guinée. C’est ce qui motive la présence du ministère du commerce à cet atelier. Le 21e siècle est marqué par la technologie de l’information et de communication. La révolution industrielle ne laisse pas la Guinée en marge. Le gouvernement guinéen est engagé à mettre les technologies de l’information et de communication au service du développement et notamment au service des jeunes », a expliqué Aminata Kourouma, secrétaire générale du Ministère du Commerce.

Darius Kurek, conseiller principal pour la stratégie exportation et la compétitivité au Centre du commerce international à Genève estime que cet atelier permettra de connaître les potentialités de création d’emploi des industries des TIC.

« La cartographie est une première tentative afin d’établir une cartographie complète de l’écosystème du numérique guinéen avec tous les acteurs dans les différents segments de ce secteur, que ce soit les télécoms et toutes activités liées au développement de logiciel, des contenus, des applications de métiers (…). On essaye d’avoir une image globale de ce qui se passe en Guinée, ceci comme base pour pouvoir développer, proposer une alliance des industries des TIC pour promouvoir l’emploi, la création d’entreprise et l’innovation en Guinée. Le but visé est de savoir qui fait quoi et quelles sont les potentialités de développement de ce secteur et quelles sont surtout les potentialités de création d’emploi et d’entreprise d’innovation à court, moyen et long terme en Guinée », a-t-il dit.

Le programme INTEGRA est un programme de fond fudiciaire pour l’Afrique qui vise à combattre la migration irrégulière et à donner des opportunités aux jeunes guinéens pour éviter qu’ils partent à l’étranger. C’est pourquoi Marina Marchetti, représentante de l’UE affirme que le domaine numérique est l’une des sources d’emploi possible, extrêmement valide.

« Le domaine numérique est l’une des sources d’emploi possible, extrêmement valide. Cette analyse est censée identifier les potentialités du pays, des capacités qui existent et éventuellement les faiblesses et trouver les moyens ensemble avec le gouvernement guinéen, les secteurs privés, les universités, les centres de recherche (…), trouver des moyens pour résoudre cette faiblesse et donner cette opportunité aux jeunes guinéens de s’épanouir dans le pays. Le coût de tout le programme est à 65 millions d’euro du programme INTEGRA et ce volet est l’un des quatre volets de programme. LES ATTENTES : Créer un partenariat entre le public et le privé guinéen pour favoriser le développement de l’économie numérique dans le pays pour la création d’emploi décent, de richesse et le développement du pays. »

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la promotion des opportunités d’affaires et d’emplois durables des jeunes à travers le renforcement de la chaîne de valeur des TIC. Par ailleurs, cette séance de restitution est également l’occasion pour les acteurs de la filière TIC de se concerter dans le but de trouver un consensus pour la mise en place d’une coopération stratégique pour la promotion des technologies de l’information et de la communication en Guinée.

Maciré Camara

+224 628 112 098