Franwalia/Siguiri : des populations dans la rue contre la société Henan Chine

Nombreux sont des citoyens de la sous-préfecture de Franwalia, préfecture de Siguiri qui étaient dans la rue mardi dernier pour protester contre la société chinoise ‘’Henan Chine’’ qui est censée de bitumer la route Siguiri-Bouré.

Selon ces manifestants qui étaient en colère, l’objectif de leur démarche s’inscrit dans le cadre de dénoncer l’état dans lequel se trouvent maintenant leurs maisons à cause de la poussière. ‘’Les manifestants ont barricadé les rentrées de la sous-préfecture et arrêter les activités de concassage qui produisent les granites pour le bitumage du tronçon Siguiri-Bouré’’, nous informe-t-on.A en croire au porte-parole des manifestants, la population de Franwalia a fait de très longue période sur ce combat qu’est de défendre leur droit : ‘’Nous sommes décisifs parce-que l’autorité est en train de dire la contrevérité à la population. Nos maisons sont tombées, nos routes impraticables, nos puits séchés, vraiment le défit reste grand.Mais nous avons commencé et tant qu’une suite favorable n’est pas trouvée, on ne va jamais croiser’’, dira-t-il entre autres.

Aux dernières nouvelles, les manifestants ont été ramenés à la raison grace à l’intervention du sous-préfet, les sages et les autorités communales.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

