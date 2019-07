Frappe contre des migrants en Libye: « consternation » à Rome

Le ministre italien des Affaires, Enzo Moavero, a fait part mercredi de sa « consternation » après le raid aérien qui a fait près de 40 morts dans un centre de détention de migrants en Libye.

Les ténors du gouvernement populiste italien, qui soutient activement les garde-côtes libyens afin de renvoyer en Libye tous les migrants secourus en Méditerranée centrale, n’ont en revanche pas réagi dans l’immédiat.

Vendredi, M. Moavero s’était démarqué en estimant que la Libye n’était pas un pays sûr pour débarquer les migrants. « Cette nouvelle tragédie montre l’impact atroce de la guerre sur la population civile », a-t-il déclaré mercredi dans un communiqué assorti d’une « condamnation claire des bombardements aveugles de zones civiles ».

« Nous devons garantir immédiatement des mesures sérieuses de protection des civils et, en particulier, transférer les migrants qui se trouvent dans les installations d’accueil dans des lieux à l’abri des combats et sous la protection des Nations unies », a insisté le ministre. La ministre de la Défense Elisabetta Trenta a, de son côté, affirmé que la Méditerranée représente « le centre névralgique » de l’action de l’Italie.

« Notre priorité stratégique est la pacification et la stabilisation de la Libye », a-t-elle ajouté. Près de 40 migrants ont été tués et au moins 70 autres blessés dans un raid aérien contre leur centre de détention près de Tripoli, une frappe ayant suscité de vives condamnations internationales et attribuée aux forces de Khalifa Haftar qui tentent depuis trois mois de s’emparer de la capitale.

Ancienne puissance coloniale en Libye, l’Italie compte environ 400 militaires en Libye: une centaine chargés de la formation des forces du Gouvernement d’union nationale (GNA) à Tripoli et environ 300 pour gérer et sécuriser un hôpital à Misrata, à 200 km à l’est de la capitale.

En outre, un navire de la marine italienne stationne depuis l’été 2017 dans le port de Tripoli, pour aider à la maintenance des vedettes des garde-côtes libyens et assurer la transmission des signalements d’embarcations de migrants.

