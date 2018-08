Gassama Diaby: ‘’pas de parti pris dans la défense les droits de l’homme. On ne me fera pas peur’’

Le ministre de l’Unité nationale et de la citoyenneté n’est pas content des « menaces physiques » dont il fait l’objet depuis sa sortie médiatique contre l’interdiction des marches par le gouverneur de la ville de Conakry. Kalifa Gassama Diaby qui s’exprimait sur la radio nostalgie ce lundi 6 août a déclaré qu’on ne peut pas parler de droits de l’homme avec des partis pris.

« C’est une fine tristesse non pas pour moi mais pour ce pays de constater qu’on n’est incapable de débattre, si tenter qu’il y a quelque chose à débattre dans le sujet. J’ai été nommé ministre des droits humains, j’ai ensuite été confirmé comme ministre de l’unité nationale et de la citoyenneté avec des prérogatives… J’ai rappelé en de maintes reprises que lorsqu’on doit défendre les droits de l’homme, on ne peut pas prendre parti. Les seuls partis qu’on pourrait prendre sont les partis de la justice et de la légalité. Ce qui m’attriste, je peux comprendre que ma décision déplaise, je comprends et je respecte. Je peux comprendre même qu’elle ne soit pas partagée. Ce que je ne comprends pas, et qui est pour moi quelque chose d’attristant pour ce pays, est notre incapacité à nous respecter, au-delà à considérer que les insultes et les menaces et les intimidations peuvent porter fruits, ce qui ne sera jamais le cas en ce qui me concerne », a lancé le ministre de l’unité nationale.

Une semaine après sa sortie médiatique, le ministre de l’unité nationale fait l’objet de critiques sur les réseaux sociaux. Pour lui, ces menaces ne lui font pas peur.

« J’ai fait un choix dans la vie, j’ai choisi de servir la vérité et la justice. C’est mon éducation, c’est ma formation, c’est aussi la quintessence de ma conscience. On ne me fera pas peur, je n’ai pas peur, je suis simplement triste de constater que le simple fait de dire la vérité, vous vaudra dans ce pays un lynchage embourbé dans des tissus de haine et de naïveté, parce que ce n’est pas un combat pour moi, ce n’est pas Gassama qui compte. Certains regardent ma tête ou mon nom. Ce qui compte, ce sont les valeurs, moi je suis un mortel, je passerai. Par contre, on peut me couper la tête, mais les principes que je défends demeureront et de toute façon tant que ce pays n’adhère à pas ces valeurs-là, nous auront du mal à avancer ».

Thierno Sadou Diallo

