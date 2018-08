Gbessia Cité : des constructions anarchiques détruites dans le lit d’un marigot

L’opération de dégagement des points critiques susceptibles de créer des inondations et des occupations anarchiques initiée par le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire se poursuit à Conakry.

Ce samedi 4 Août, le ministre Dr Ibrahima Ibrahima Kourouma en compagnie de ses cadres techniques, des représentants du gouvernorat et des autorités communales de Matoto a présidé l’opération de dégagement du lit du marigot situé au quartier Gbessia Cité 2, non loin de l’autoroute Fidel Gastro. Ce, pour éviter la reproduction des malheureux incidents qui ont causé la mort de certains citoyens dudit quartier.

Selon le chef de quartier de la localité, Elhadj Mohamed Fadiga, l’entêtement des hauteurs de ces constructions anarchiques est à déplorer et à condamner. ‘’C’est vraiment dommage qu’on assiste à une telle chose aujourd’hui. Mais je dirais que l’entêtement de ceux qui ont fait ces constructions anarchiques est la seule cause de ce qu’on voit maintenant. Presque chaque année nous assistons à des cas de morts ici dus au débordement de l’eau dans ce marigot. Le dernier cas de mort enregistré s’est passé il y a de cela trois semaines seulement’’, dira-t-il, avant d’encourager les autorités du Ministère de la Ville à poursuivre l’opération.

Habitat

Interrogé, le ministre Kourouma a déclaré que cette opération va se poursuivre dans le seul but de préserver la vie des populations guinéennes. ‘’Nous sommes en train de mener une activité qui est activité du Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire et qui consiste à faire en sorte que tout ce qu’il y a comme encombrements physiques et qui créent des situations d’obstruction du passage de l’eau et qui, par conséquent entrainent des inondations, nous sommes en train de travailler pour que ces endroits soient dégagés. Cette action rentre dans le cadre de la ligne qui est tracée par le Président de la République. C’est-à-dire de faire en sorte que chaque guinéen puisse vivre de façon descend dans le milieu où il vit. Malheureusement, chez nous, c’est une situation connue de chacun de nous tous. Les gens construisent sur le lit des rivières ou marigot pour empêcher l’eau de circuler normalement et pendant les grandes pluies, il y a des situations graves qui se posent. Donc, la mission que nous faisons consiste à faire en sorte que sur l’ensemble du pays, que nous puissions travailler pour dégager toutes les constructions anarchiques afin de préserver des vies humaines. Au niveau de Gbessia ici, chaque année, il y a au moins un mort d’homme. Cette année, pendant les premières pluies, il y a eu une personne qui est morte et on me signalait tout à l’heure qu’il y a un qui a son lit qui a été emporté par l’eau dans cet endroit. Ceci pour vous expliquer que la situation n’est pas facile et qu’elle très grave ici’’, dira entre autres le ministre Kourouma.

Poursuivant, le ministre a mentionné que tous les endroits critiques recensés à travers la ville de Conakry seront tous dégagés par ses services en collaborateurs avec tous les autres services impliqués y compris le gouvernorat de la ville de Conakry.

Par Youssouf Keita