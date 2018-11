Elle gifle le conducteur d’un bus qui tombe dans le fleuve: 13 morts (vidéo)

Au moins treize personnes ont perdu la vie dimanche dernier en Chine après qu’un autobus est tombé dans un fleuve. Une altercation entre une passagère et le chauffeur est à l’origine du tragique accident.

La scène, surréaliste, se passe dans la ville de Chongqin, dans le sud-ouest de la Chine. Une vidéo de la caméra embarquée d’un bus, qui vient d’être rendue publique, montre une passagère gifler le conducteur avant que celui-ci ne réplique et perde le contrôle de son véhicule. Sur des images extérieures, on aperçoit le bus qui circulait sur un pont dévier subitement de sa trajectoire, emboutir une voiture en sens inverse avant d’enfoncer la glissière de sécurité et de plonger dans l’eau.

L’enquête sur les circonstances de l’accident suit son cours mais selon les premiers éléments, la passagère, âgée de 48 ans, aurait raté son arrêt et demandé au chauffeur de s’arrêter pour la déposer, ce qu’il aurait refusé. Furieuse, la passagère aurait ensuite frappé le chauffeur à l’aide de son téléphone portable.

Les autorités ont confirmé que 13 personnes ont été tuées dans l’accident. Deux autres passagers sont toujours portés disparus. Selon la police, les deux protagonistes sont considérés comme responsables de cet accident mortel.

Source : euronews