Quand des « gilets jaunes » dénoncent des migrants cachés dans un camion

Installés à un barrage dans la Somme, des « gilets jaunes » ont dénoncé six migrants, qui se cachaient dans un camion-citerne, aux gendarmes. L’histoire a provoqué une polémique sur les réseaux sociaux.

🔴🇫🇷[ GILETS JAUNES ] La honte et le dégoût ! Quand des "#GiletsJaunes" dénoncent aux gendarmes, des migrants cachés à l'intérieur de la cuve d'un camion-citerne. 😢 pic.twitter.com/6sYSD37Jy8 — [ Lies Breaker ] (@Lies_Breaker) November 21, 2018

Mardi matin, le camion-citerne était en provenance de Belgique, quand il s’est retrouvé bloqué par un barrage du mouvement des « gilets jaunes » à Flixecourt, dans la Somme. Le chauffeur profite de cet arrêt pour faire une pause, mais les manifestants entendent des bruits à l’intérieur de la cuve du camion.

« On a été bons les gars »

Dans une vidéo publiée sur Facebook, et relayée sur Twitter, des « gilets jaunes » tapent avec leurs mains sur le camion. « Les gars, il y a des migrants dans les cuves », peut-on entendre. Les manifestants ont ensuite averti la gendarmerie de la présence de ces migrants, qui est intervenue pour emmener les six personnes au poste le plus proche.

Sur une vidéo plus longue, des commentaires d’un manifestant à propos des migrants ont interpellé. « Quelle bande d’enc**** », « ça va encore être pris sur nos impôts », « t’as le sourire, enc*** », « on a été bons les gars », « beau coup de filet », « on va avoir un barbecue géant », etc…

« Tout ceci rappelle de tristes événements de notre histoire »

Par un communiqué, la CGT Douane a annoncé porter plainte pour injure et diffamation. « Dans un post abject et des vidéos qui circulent (…) des manifestants appartenant au ‘mouvement’ des gilets jaunes se félicitent d’avoir traqué des migrants dans la cuve d’un camion. Ils s’enorgueillissent même de faire ‘mieux que la douane et de pouvoir y postuler », écrit-elle.

Avant de poursuivre: « Forts de leurs convictions racistes, ils ont préféré appeler la gendarmerie plutôt qu’une association d’entraide pour les secourir. dans cette vidéo, les protagonistes appellent à un ‘barbecue géant’. Tout ceci rappelle de bien tristes et peu glorieux événements de notre histoire… mais c’est surtout un appel clair à la haine raciale. »

Source : 7sur7