Gilets jaunes : la Russie est-elle derrière de faux comptes qui attisent la contestation sur les réseaux sociaux ?

Selon le Times et Bloomberg, la Russie se trouve derrière des centaines de faux comptes qui cherchent à amplifier la contestation des Gilets jaunes sur les réseaux sociaux. Les autorités françaises ont lancé des vérifications, a fait savoir samedi soir une source proche du dossier à l’AFP.

« Des comptes russes alimentent en ligne l’indignation de la France. » Cet article du Times, paru samedi, n’est pas passé inaperçu. Le journal britannique attribue à Moscou les centaines de faux comptes qui alimentent la colère des Gilets jaunes sur les réseaux sociaux. Des sources proches du dossier, citées par l’AFP, ont confirmé que les autorités françaises avaient lancé des vérifications après la multiplication de ces faux comptes. C’est le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) qui est en charge de coordonner les vérifications en cours.

Une autre source proche du dossier indique qu’il est trop tôt pour se prononcer sur les informations parues dans le Times, mais que les services français sont attentifs à la manipulation de l’information. C’est un sujet qui nécessite des investigations lourdes et complexes, précise-t-on encore.

200 comptes Twitter diffusent de fausses photos et vidéos

Le Times cite des analyses menées par la société de cybersécurité New Knowledge. Selon cette source, quelque 200 comptes Twitter diffusent des photos et des vidéos de personnes grièvement blessées par la police, présentées comme des Gilets jaunes. Selon le journal, cela représente quelque 1.600 tweets et retweets par jour. Problème : ces images datent d’événements n’ayant rien à voir avec les manifestations qui se déroulent partout en France depuis un mois.

Il s’agit d’un indice assez fort d’une volonté d’amplifier le conflit

Bloomberg rapporte également le même type d’information, citant l’organisation américaine Alliance for Securing Democracy. Selon le média américain, sur les quelque 600 comptes Twitter connus pour faire la promotion des idées du Kremlin, le hashtag #giletsjaunes est en tête. « Il s’agit d’un indice assez fort d’une volonté d’amplifier le conflit », commente l’analyste Bret Schafer.

Toujours selon Bloomberg, ces faux comptes insistent notamment sur le fait que dans les rangs des forces de l’ordre, la mutinerie n’est pas loin. Cette affirmation, non étayée par des faits, ressemble à d’autres campagnes de désinformation soutenue par le Kremlin et dont le but était de susciter la méfiance à l’égard des gouvernements occidentaux et de montrer que les démocraties libérales sont en déclin, précise encore le spécialiste des réseaux sociaux.

Quel impact sur les internautes français?

Bloomberg précise qu’une grande partie des informations relayées par ces comptes Twitter proviennent de médias pro-russes, tels RT, Sputnik et Ruptly, une agence de presse vidéo basée en Allemagne et appartenant à RT. Tous ces médias ont rapporté ces derniers jours des informations selon lesquelles les policiers français ne soutenaient plus Emmanuel Macron et se rangeaient du côté des manifestants, s’appuyant sur deux syndicats policiers ultra-minoritaires en France.

Deux de ces médias ont par exemple diffusé une vidéo, très partagée sur les réseaux sociaux, de policiers à Pau en train de retirer leur casques, décrivant ce geste comme une marque de solidarité avec les Gilets jaunes. Or, il n’en était rien ont confirmé journalistes et policiers sur place, précisant que ces derniers avaient brièvement retiré leurs casques pour discuter avec les manifestants.

Bloomberg précise qu’il est difficile de mesurer la portée de ces informations sur les internautes français, l’auditoire des ces médias en France étant limité. « Toutefois, quand des informations négatives sont partagées de façon persistante et massive, une partie finit par atteindre les utilisateurs français des réseaux sociaux », relève Bret Schafer.

Des médias pro-russes déjà désignés pendant la présidentielle française

Ce n’est pas la première fois qu’une ingérence russe dans les affaires françaises est évoquée. Cela a en effet déjà été le cas pendant l’élection présidentielle de 2017, avec des attaques perpétrées par des hackers et visant les équipes d’Emmanuel Macron.

Les médias pro-Kremlin RT et Sputnik avaient aussi relayé des fake news et des rumeurs sur le candidat. Aux Etats-Unis, le sénateur républicain Richard Burr, chef de la commission du Renseignement du Sénat chargée d’enquêter sur l’ingérence de la Russie dans la présidentielle américaine, avait déclaré à l’époque : « Je pense qu’il est raisonnable de dire, d’après ce que tout le monde estime, que les Russes sont activement impliqués dans les élections françaises. »

