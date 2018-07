Gal Bouréma Condé : ‘’ceux-là qui doivent défendre la loi et qui se réclament d’elle sont les premiers à la violer’’

Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a reçu hier lundi les mouvements associatifs et les ONG en vue de parler du rôle exact des associations et ONG dans la société. Pour le ministre général Bouréma Condé, il est normal que son département assure et assume la tutelle des mouvements associatifs et des ONG.

‘’C’est clair que pour chaque citoyen et chaque citoyenne de Guinée, les associations sont ce qu’il y a de plus normal. Plusieurs personnes se retrouvent selon des objectifs communs pour un programme à exécuter ensemble. C’est cela l’essence même du mouvement associatif et des ONG, d’autant plus qu’il est plus facile d’aider quand vous êtes en groupe que quand vous évoluez individuellement. Mais de là à faire chacun ce qu’il veut par rapport aux mouvements associatifs et ONG, nous avons cru devoir inviter les membres des associations à faire une prise de connaissance générale de la loi 019 de l’assemblée nationale guinéenne qui donne les directives du mouvement associatif des ONG. Cette loi donc ensemble réélu les articles principaux. Pourquoi nous l’avons fait ? C’est parce que nous nous rendons compte de plus en plus, ceux-là même qui doivent défendre la loi et qui se réclament d’elle sont les premiers à la violer. Ce n’est pas normal. Vous êtes d’abord dans un mouvement associatif, le laisser passer c’est votre agrément. Si vous n’avez d’agrément, vous ne pouvez pas vous permettre d’exercer en légalité ce dont vous vous prévalez. C’est le droit de chaque citoyen guinéen ou de chaque groupe de citoyens guinéens qui en manifeste le désir, d’être en possession de ce sésame qu’on appelle agrément. Nous avons aujourd’hui dans les liens de la culpabilité de l’escroquerie, des détenteurs d’agréments. Nous sommes interpellés parfois à partir des ambassades extérieures pour demander quel est le titre de quel agrément, on dit qu’on en a pas donné. Tout détenteur d’un agrément a comme premier article de son agrément Nous sommes apolitiques et à but non lucratif’’, a estimé le ministre Bouréma Condé.

Ayant pris part à cette rencontre Hadja Aïssatou Noumou Barry, présidente du réseau des promoteurs de la protection sociale en Guinée qui dit apprécié cette rencontre, affirme que plusieurs associations et plateformes, ignorent le contenu de leur agrément, d’où leurs divagations à travers les textes de loi.

‘’Je pense que c’est une bonne rencontre qui va dire à chacun que si tu as un agrément, l’agrément a un contenu, au lieu d’aller au-delà du contenu de ton agrément, ne pas divulguer et dire autre chose. Et rappeler à tous le monde que pour exercer dans ce domaine, il faut avoir son agrément. Et que les portes de son département sont ouvertes à tous ceux qui veulent avoir des associations pour que leur travail soit légal. L’apport dans la régulation des ONG, c’est qu’ils vont exercer dans la légalité. Parce que même si tu fais un bon travail et que tu n’es pas légal, un jour quelqu’un peut venir te bloquer. Alors que personne ne peut être bloqué quand tu travailles dans ce sens. Donc c’est ça l’importance réelle d’avoir un agrément. Et tu sais dans quel domaine tu dois œuvrer’’, a-t-elle expliqué.

Boubacar Sylla, président du Club des Amis du Monde ajoute que des engagements ont été pris par le ministre en d’un renforcement de capacités « il y a eu des doléances qui ont été demandé par certaines ONG pour que le gouvernement essaie de renforcer les capacités mais aussi de voir comment est-ce qu’on pourra mobiliser les ressources internes pour pour pouvoir appuyer les organisations non gouvernementales guinéennes à l’image de certains pays comme le Burkina et autres où il y a des organisations d’utilité publique et surtout que nos différentes lois aussi reconnaissent cela. Donc le ministre a pris des engagements forts et il a demandé que nous soyons vraiment tripartite dans l’avenir et qu’on s’éloigne aussi de la politique. Mais nous pensons que ce que nous faisons aujourd’hui, nous le faisons pour l’intérêt supérieur de ce pays. Aussi nous allons voir comment nous allons entrer en contact avec les partis en conflits, syndicat et gouvernement pour aplanir les différents. Le ministre a dit aussi que voilà un rôle régalien que la société pourrait éventuellement jouer. Donc pour nous c’est une première, vu les évènements qui se succèdent actuellement dans le pays. Nous avons compris que le ministre a une autre vision, comment remobiliser les organisations de la société civile et retravailler ensemble ».

À rappeler que toute personne œuvrant sous la couverture d’association ou d’ONG non agréée, devra répondre devant la loi.

Maciré Soriba Camara

