Le GOHA obtient un partenariat avec la chambre de commerce international

C’est lors d’une invitation à l’étranger que le Groupe organisé des hommes d’affaires (GOHA) a obtenu ce partenariat avec la chambre de commerce international et la société de certificat international en Afrique.

Au cours d’une conférence de presse ce lundi 8 octobre 2018 à la maison des journalistes, le président de cette organisation des opérateurs économiques s’est montré très content, annonçant l’importance de cette nouvelle relation pour la Guinée.

« Ces partenariats-là vont apporter beaucoup à la Guinée parce que quand on désigne un citoyen guinéen pour représenter ces grandes sociétés importantes, sérieuses à travers le monde, vous le savez le monde des affaires c’est un grand réseau, dès que vous rentrez dans ce réseau, vous êtes connu et vous pouvez facilement inviter n’importe quel investisseur à venir investir dans notre pays dans tous les domaines avec l’appui des autorités. Nous avons déjà tous les contrats signés, vous avez vu les documents. C’est une grande organisation des opérateurs économiques et nous avons signé un partenariat parce que non seulement les images sont là mais aussi les documents », a dit Mohamed Chérif Abdallah.

À travers ce grand marché, le groupe organisé des hommes d’affaires (GOHA) représentera 4 sociétés internationales, une en Guinée et trois autres sur le continent. Pour cela, l’appui des autorités sera une nécessité, poursuit le président

« Ce partenariat a été signé entre le secrétaire général de la chambre de commerce international et le président du GOHA. Désormais, c’est le GOHA qui représente et défend les intérêts de la chambre de commerce international en Guinée et la chambre à son tour défendra les intérêts du GOHA partout où besoin sera à travers le monde. C’est un grand réseau des investisseurs, des grands opérateurs économiques et puisque je suis citoyen guinéen, c’est pourquoi j’ai jugé nécessaire de venir d’abord chez moi et adresser des courriers à nos autorités en commençant par le président de la république, le Premier ministre chef du gouvernement pour les informer de ces différentes rencontres au niveau international », a-t-il conclu.

Mohamed Cissé