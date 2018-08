Gouvernement Kassory : ‘’c’est Gassama seul qui croit qu’il y a une Constitution’’ (Faya)

Très critiqué pour ses prises de position, le ministre de l’Unité nationale et de la citoyenneté Kalifa Gassama Diaby a été félicité mardi par l’opposition républicaine pour son ‘’courage’’.

Lors de la conférence de presse, les opposants, par la voix de leur porte-parole, Dr Faya Lansana Millimouno, ont salué le ministre ‘’qui croit qu’il y a une Constitution’’.

« Il y a un seul qui croit qu’il y a une constitution et nous sommes encore dans une république, c’est Diaby Gassama. Donc, il faut le féliciter et il faut l’encourager. C’est lui seul qui a eu le courage de dire, je me distance de cette dérive. Et cette dérive, nous devons la combattre tous ensemble sinon le prix à payer sera plus élevé que celui qu’on a déjà payé », a déclaré le président du Bloc libéral (BL).

Yaya Dramé

628-38-05-76