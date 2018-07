Le grand imam de Labé aux manifestants : ‘’nous avons l’obligation de léguer un pays en paix à nos enfants’’

Depuis que la grève illimitée de l’inter-centrale syndicale CNTG-USTG a été déclenchée le 25 juillet dernier, la commune urbaine de Labé enregistre presque tous les jours des échauffourées entre groupe de manifestants et forces de l’ordre.

Des échauffourées qui ont fait des blessés dont un par balle et de dégâts importants. Face à ces remous sociaux, le premier imam de la grande mosquée de Labé a invité tout d’abord les autorités à aider pour l’entente et aux parents de sensibiliser leurs enfants, avant de fustiger le comportement des jeunes qui barricadent la cité.

‘’Les services de sécurité et nous, ces dernières années, nous vivons en parfaite harmonie. Ils (services de l’ordre) doivent comprendre que nous avons tous œuvré pour que cette entente perdure entre civiles et forces de l’ordre. Donc nous les demandons de faire tout possible pour que cette paix soit conservée. Ils sont envoyés ici pour nous sécurisés, ils sont guinéens comme nous les civiles, donc on est obligé de vivre ensemble. A tout moment, les sages formulent des prières et bénédictions pour le peuple de Guinée en générale et les services de sécurité en particulier. Mais ces bénédictions et prières, seules les bonnes personnes en profite. Tout le monde doit se méfier d’inciter des conflits dans le pays. On peut attiser le feu pour qu’il ait conflit, mais personne ne peut savoir comment ça va se terminer. Réclamer ces droits, c’est autorisé, mais faire de la pagaille comme ce que nous avons enregistré à Labé ces derniers temps, est inacceptable. Donnons-nous les mains pour que la Guinée ne brûle pas. Nos aïeux se sont donné les mains pour construire la Guinée. C’est ce que nous avons hérité, nous aussi on à l’obligation de léguer un pays en paix à nos enfants, au cas contraire ça sera une trahison », a affirmé ElHadji Thierno Badrou Bah.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83