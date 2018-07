Contre la hausse du prix du carburant, syndicats et forces sociales annoncent une marche verte

Au sortir d’une rencontre à huis clos hier jeudi à la bourse du travail, l’intercentrale USTG-CNTG et les organisations de la société civile réunies au sein des forces sociales ont déclaré être en convergence pour organiser un mouvement d’ensemble en vue de faire fléchir le gouvernement Kassory sur le prix du carburant à la pompe qui se négocie actuellement à 10 000fg. Elles ont par la même occasion, annoncé une marche verte qu’elles entendent organiser dans les jours à venir.

Selon, le porte-parole de l’intercentrale, USTG-CNTG, Mamadou Mansaré, ‘’nous avons reçu une très forte délégation des organisations de la société civile, la nouvelle dynamique des forces sociales, cette rencontre nous a permis de mettre en place un cadre concerté de mouvement en vue de faire fléchir ce gouvernement pour dire que le peuple de guinée demande plus de justice sociale, plus d’équité, ce n’est pas seulement le pris du carburant que nous exigeons, nous demandons plus de justice sociale et la lutte contre l’impunité.’’

A l’en croire, le peuple de Guinée a été trop trainé dans la boue. ‘’Vous saviez très bien ce qui vient de se passer même à l’élection pour la coupe du monde et tout le monde s’est tue la dessus. C’est tout l’honneur d’un peuple qui a été Sali et on a jamais fait de lumière sur ça. C’est toute une dynamique qui est en jeu. Et demain vendredi, nous invitons l’ensemble des travailleurs et travailleuses de tous les secteurs confondus de Conakry, Coyah , Forécariah à une très grande assemblée générale à la bourse du travail. Cette assemblée générale qui sera convoquée par l’intercentrale verra la participation effective de toutes organisations des forces sociales représentées par leurs premiers responsables pour faire passer le message du peuple de Guinée. Il faut que ce gouvernement Kassory entend le cri du peuple et ce cri du peuple va s’entendre .Nous sommes prêts t à partir du mardi de mettre en place la dynamique de la marche verte qui va être une très grande mobilisation de l’ensemble des classes populaires guinéennes’’, a entre autres indiqué Mamadou Mansaré.

Parlant des syndicats arrêtés le jour de la marche des forces sociales, il (Mansaré) a affirmé que ‘’le syndicat a deux(2) maisons qui sont chez lui et la prison. Les camarades qui sont en prison c’est des héros mais la marche verte qui va avoir lieu, va les libérer…’’

Au nom des forces sociales, le porte-parole, Algassim Diallo s’est réjoui en ces termes: ‘’Aujourd’hui ce qu’il faut saluer, c’est qu’il n y a plus que les organisations sociales qui luttent, c’est les syndicats et les organisations civiles réunies au sein des forces sociales qui désormais portent la voix du peuple et qui sont décidés d’aller jusqu’au bout…’’

Par Elisa Camara

