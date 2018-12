Grève de la faim : Faya et Cie l’observeront finalement à leur siège

L’opposant guinéen Faya Millimouno fera la grève de la faim mais à son siège à Yembéya. Ce soir, selon son chargé de communication Kalil Sylla , le leader du Bloc libéral a été obligé de replier à son siège après avoir reçu des menaces d’un haut responsable de la police qui nous a dit de quitter les lieux parce que nous n’avons pas d’autorisation ».

Déguerpis de l’esplanade du stade du 28 septembre et maintenant de la devanture de l’université Gamal Abdel Nasser, Faya Millimouno et ses compagnons sont en ce moment en route pour la haute banlieue de Conakry où la grève de quatre jours, soutient son chargé de com, va se poursuivre.

A noter qu’ils sont en tout une vingtaine de grévistes de la faim contre la militarisation des quartiers de Conakry et pour le retour effectif des élèves en classe.

Issa