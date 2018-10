Grève des enseignants : le gouvernement durcit à son tour ses positions, des cadres sanctionnés (copie)

Entre le gouvernement et le syndicat des enseignants, un fléchira sous peu. Après la décision des syndicalistes de ne plus négocier les 8 millions de francs guinéens, le ministre de l’Education nationale Mory Sangaré a suspendu de leurs fonctions des cadres des DPE et IRE pour « faute lourde ». Une décision qui confirme le choix du gouvernement Kassory Fofana à jouer la carte de la fermeté face aux grévistes et leurs complices…

Mediaguinee