Grève des enseignants: le jeu trouble d’Alpha Condé

A quoi joue le président Alpha Condé dans la grève des enseignants? Pendant qu’il demande au Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana de tenir la carte de la fermeté, il autorise le payement des salaires des enseignants grévistes. Le SLECG de Aboubacar Soumah, dans un communiqué en ligne sur sa page officielle Facebook, a annoncé que le président Condé a accepté, à la demande d’une haute personnalité du pays, le dégel des salaires des enseignants grévistes. Kassory est donc averti !!!!

COMMUNIQUÉ

LE BUREAU EXÉCUTIF NATIONAL DU SLECG informe l’ensemble des Enseignantes et Enseignants de Guinée qu’une importante personnalité de pays vient de demander au Président de la République son Excellence Professeur Alpha Condé de degéler le Salaire des Enseignants de Guinée et le Président a donné un avis favorable.

Par conséquent, le Bureau Exécutif National du SLECG demande aux Enseignants de Guinée de ne pas croire aux Préfets, Gouverneurs et Chefs d’établissement qui font croire qu’ils sont à l’origine du degèle de nos salaires.

Victoire aux Enseignants de Guinée !

La lutte continue chers Enseignants de Guinée !

Faites circuler l’information au maximum afin d’éclairer les Uns et les Autres.

Mediaguinee