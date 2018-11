Grève des enseignants : ‘’nous ne reculerons jamais. La grève continue’’ (Aboubacar Soumah)

Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) qui a déclenché une grève générale depuis le 3 octobre dernier n’entend pas fléchir de sitôt. Ce samedi, au cours de l’assemblée générale qui a réuni du monde, les enseignants ont assuré qu’ils poursuivront le mot d’ordre de grève jusqu’à l’obtention des 8 millions de francs guinéens comme salaire de base.

Accueilli par l’hymne national, Aboubacar Soumah qui reste campé sur sa position a fait le compte rendu de sa dernière rencontre avec une équipe gouvernementale.

‘’La délégation que nous avons reçue a demandé que tout en acceptant que la grève continue, nous allons d’abord procéder au recensement des enseignants parce qu’on ne peut pas demander un salaire décent et que tout le monde perçoit ce salaire. Donc, il faut faire une décantation avant d’augmenter les salaires. Il faudrait mettre en notre disposition tous les moyens qu’il faut en commission tripartite, que nous descendions sur le terrain pour procéder à ce recensement. Nous leur avons répondu que pas de recensement, il faut payer d’abord avant le recensement. Nous sommes d’accord que ce n’est pas l’ensemble de tout l’effectif de l’éducation qui pourrait recevoir ce montant mais, il faudrait d’abord que l’accord soit signé, que la proposition soit faite, qu’on ait d’abord ce que nous demandons avant de procéder au recensement, Ce qui a été accepté. La délégation qui était avec nous ici, nous leur avons demandé de se retourner et nous allons consulter la base. Nous avons accepté que le lundi, qu’ils reviennent avec leur proposition. Nous avons dit que pas de recensement sans la proposition du gouvernement’’, dit-il

Parlant du salaire du mois d’octobre qui a été gelé, M. Soumah indique que les syndicalistes pourraient avoir gain de cause car, dit-il, le sujet avait été au centre des discussions avec les représentants du gouvernement. Aboubacar Soumah, à l’en croire, avait demandé de consulter sa base avant toute proposition. Il dira en suite, qu’ils sont convaincus que les recettes pourront supporter les 8 millions de francs guinéens qu’ils réclament.

‘’Ils ont parlé du paiement, nous avons dit que nous sommes en début Novembre, si la proposition nous est faite en ce début Novembre, nous demanderons que le paiement se passe en fin Novembre. Ils nous ont fait comprendre que le budget étant fermé ne pourra pas faire face au paiement en fin Novembre, nous leur avons dit que nous allons convoquer une assemblée générale, nous allons demander aux enseignants, si dans l’ensemble on accepte que le paiement commence effectivement en Novembre et que le paiement en espèce commence en janvier, parce qu’ils ont dit que la loi de finance sera votée en décembre, nous avons demandé que si le paiement commence en janvier alors, nous allons vous poser le problème, si nous acceptons que c’est en fin Novembre alors nous allons faire en effet rétroactif. Techniquement, le budget est déjà bloqué pour l’année 2018. Techniquement, la partie gouvernementale a déclaré que le gouvernement ne pourrait pas payer en fin Novembre. A nous d’examiner la situation, comme nous sommes des syndicalistes, Nous allons accepter si la proposition qui nous sera faite est consistante, nous allons accepter de signer le protocole, de commencer à payer en Novembre et que si la paie effective sera faite en janvier que ça soit en effet rétroactif à commencer du premier Novembre 2018. C’est ce que nous pourrons accepter et je vous demande d’accepter cela. Etant convaincu que l’argent existe et que les recettes permettent effectivement de payer les 8 millions de francs aux enseignants guinéens, c’est pour cela, nous ne reculerons jamais’’ a soutenu Aboubacar Soumah. Et d’ajouter : ‘’nos camarades syndicalistes démis de leurs fonctions doivent être rétablis dans leurs droits sinon la grève continue jusqu’en 2020’’

Mohamed Cissé

623 33 83 57