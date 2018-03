Grève des enseignants : quand le syndicaliste Aboubacar Soumah et Cie faussent compagnie au comité de négociations

Le syndicaliste Aboubacar Soumah et Cie ont faussé dimanche compagnie au comité de médiation dirigé par le ministre d’Etat Tibou Kamara.

Attendus ce soir, Soumah et ses collègues ont préféré créer le vide, laissant les ministres Tibou Kamara et Cheick Taliby Sylla et le Médiateur de la République Mohamed Saïd Fofana seuls venir au palais du peuple. Ont-ils boycotté la rencontré ou pas informés ?

« On a appris qu’on était invités. Ils ont nos numéros mais ils n’ont informé personne. Ce fut pour nous une surprise. Et on était étonnés vraiment. Ils nous ont informés ce soir pour une rencontre demain lundi aux environs de 11 heures. Donc, nous y serons », a confié dimanche à Mediaguinee Aboubacar Sylla, membre du bureau exécutif du SLECG version Soumah.

A l’appel du SLECG version Aboubacar Soumah, les écoles guinéennes sont fermées depuis le 12 février dernier. Les enseignants réclament à l’Etat l’augmentation à 40% de leurs salaires.

