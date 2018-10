Grève du SLECG: l’affluence n’était pas au rendez-vous au lycée 2 octobre, à Kaloum

Près de deux semaines après l’ouverture des classes, l’atmosphère est encore morose dans certaines écoles de la capitale. C’est le cas du lycée 2 octobre, en plein cœur de Kaloum -centre administratif et des affaires de Conakry- où les cours ont timidement repris ce lundi 15 octobre.

Sur place, certaines salles de classe sont vides, élèves et professeurs sont encore absents. Les quelques élèves qui ont effectué le déplacement suivent les cours dans les salles,

Mamadou Diallo, proviseur du lycée 2 octobre, estime heureux du fait que les cours sont en train d’être dispensés dans quelques salles de classe de son établissement.

« Aujourd’hui on s’estime heureux en ce sens que les enfants ce matin sont très nombreux. Vous pouvez le constater dans les salles de classe les cours sont en train d’être dispensés dans de très bonnes conditions », estime le proviseur.

S’exprimant sur le fait que jusqu’au jour d’aujourd’hui certains enseignants sont encore réticents, il affirme qu’il faudrait qu’ils essaient un peu de penser à l’avenir de ces enfants

« Malheureusement jusque-là certains de nos enseignants sont à la maison. Je dis bien malheureusement, voilà. Mais il faudrait qu’ils essaient un peu de penser à l’avenir de ces enfants. Grever ne veut pas dire arrêter de travailler. Et ça c’est ce que beaucoup de personnes ignorent dans ce pays. On peut grever mais on travaille. En travaillant on continue à négocier. Mais s’il faut rester à la maison et s’il faut en plus empêcher les autres de venir au travail, c’est ce qui est encore plus dangereux. Voilà ! Comme on le dit, ma liberté s’arrête là où commence celle des autres. Le droit de grever bien sûr mais cela ne veut pas dire qu’il faut empêcher les élèves de venir au lycée, c’est ce qui n’est pas normal », a dit le proviseur avant de lancer un appel aux parents d’élèves.

« Il est temps que les parents acceptent de libérer les enfants parce qu’on a appris que certains groupes de professeurs font le tour des concessions à Kaloum, intoxiquer les parents et leur dire de ne pas laisser venir les enfants à l’école. C’est bien dommage. Je profite de votre micro pour dire aux parents d’élèves que les cours se déroulent normalement, il est temps que les enfants viennent au lycée ». Pour Mamadou Diallo, La liberté syndicale existe dans tout pays normal ; « quand je prends le cas de la Guinée, il y a le SLECG, II y a la FSPE, il y a le SNE. Il n’y a pas que le SLECG sur le terrain, même si on parle de sa légitimité. L’enseignant est libre de grever mais il ne doit pas empêcher celui-là qui veut aller enseigner. Je suis sûr et certain que certains ne sont pas pour la grève. C’est clair mais qu’est-ce qu’on constate ? On menace ceux-là qui viennent dispenser les cours. C’est ce qu’il faut arrêter » a dénoncé le proviseur du lycée.

Dans des salles de classe à moitié vides, quelques élèves suivent silencieusement les cours de leurs professeurs. Interrogé alors qu’il était en train de suivre les cours avec ses camarades de classe, c’est un cri de cœur que cet élève lance à l’endroit de ses camarades qui n’ont toujours pas encore repris les cours.

«Aujourd’hui je suis content de venir à l’école et j’aimerais bien que mes amis aussi viennent, parce qu’on ne peut pas rester à la maison sans faire quelque chose et sans les études on ne peut rien faire. Donc j’encourage mes amis aussi de venir à l’école, car si on n’étudie pas ce n’est pas trop bon surtout pour nous la nouvelle génération. C’est ma première fois de venir aujourd’hui depuis la reprise des cours, les professeurs eux ils viennent mais il n’y a pas d’élève, c’est un peu bizarre comme ça, c’est pourquoi je veux vraiment que les autres élèves viennent aussi », a déclaré l’élève, habillé en civil comme la plupart de ses camarades.

Maciré Soriba Camara

