La Guinée à l’honneur, l’expert-comptable Mory Cissé devient membre du CA de la FIDEF

L’année 2018 se déroule avec bonheur pour les membres de l’Ordre des experts comptables et comptables agrées de Guinée (OECCAG). Après la consolidation des projets lancés au lendemain de la mise en place du nouveau conseil, un nouvel événement vient rehausser son image de marque sur le plan international.

Il s’agit de l’arrivée de M. Mory Cissé au conseil d’administration de la Fédération internationale des experts-comptables francophones (FIDEF), la haute instance francophone qui regroupe plus de 50 pays et institutions ayant le français en partage. C’était au cours d’une élection organisée à l’occasion de l’assemblée ordinaire de la FIDEF tenue à Clermont-Ferrand en France les 8 et 9 octobre 2018. C’est une note réjouissante pour les professionnels guinéens.

Merci de lire dans les lignes qui suivent, la présentation de la FIDEF et le curriculum vitae du président Cissé…

Expert comptable La Guinée à l’honneur