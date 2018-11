La Guinée célèbre la journée de l’industrialisation de l’Afrique : Tibou Kamara tient la barre !!!

Cette cérémonie de portée mondiale organisée par le gouvernement guinéen à travers le Ministère de l’industrie et des Petites et moyennes entreprises a connu mercredi la présence de plusieurs acteurs évoluant dans le secteur de l’industrie et du commerce .

Présidée par le ministre d’Etat Tibou Kamara, cette cérémonie a été une occasion pour les industriels de débattre sur ce secteur essentiel pour le développement de l’Afrique.

Le ministre Tibou a, au nom du gouvernement guinéen, tenu à féliciter les acteurs de ce secteur important .

«Les gouvernements africains, le Système des Nations Unies et la communauté internationale célèbrent comme chacun le sait depuis 1990, la journée de l’industrialisation de l’Afrique, pour souligner avec force l’importance de l’industrie dans le développement économique et social du continent. A cette heureuse occasion, je voudrais au nom de son Excellence le Président de la République, le professeur Alpha Condé et de son Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana ainsi que de l’ensemble des membres du gouvernement féliciter les capitaines d’industrie ainsi que l’ensemble du secteur privé pour leur dynamisme et leur accompagnement pour l’édification d’un tissu industriel national», a dit Tibou Kamara.

Cette célébration a connu la présence de plusieurs acteurs de l’industrie et du commerce, des représentants du système des nations unies et de deux membres du gouvernement.

Dans son discours de circonstance, le coordinateur résident par intérim du Système des Nations Unies en Guinée, a appelé à une unité d’action des acteurs pour un bon rayonnement de l’industrie.

«Le succès du programme d’industrialisation de l’Afrique nécessite le rôle de chacun et de tous pour la création d’un environnement favorable qui renforcerait la capacité nationale en matière d’infrastructures physiques et sociales, du capital humain, d’un système financier, de la recherche et le développement de la technologie», explique le Dr Alfred George Kizerbo.

L’organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) qui a accompagné le Ministère de l’industrie pour cette journée de célébration, a projeté une vidéo sur l’État de l’industrie en Afrique et le représentant pays de l’ONUDI a dans un discours dit l’importance de l’industrie pour le développement de l’Afrique.

«Le principal objectif de développement stipulé dans le programme de la décennie de développement industriel en Afrique est d’ancrer fortement l’Afrique sur cette voie. La réalisation de cette vision nécessite la promotion constante des moteurs internes de croissance en s’appuyant sur la richesse et les ressources naturelles du continent», a dit Ansoumane Bérété.

Le ministre de l’industrie et des PME a profité de la célébration de cette journée de l’industrialisation de l’Afrique pour visiter les installations de l’usine Topaz qui a servi de cadre à la tenue de cette célébration.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39