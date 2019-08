 Guinée Ecologie à pied d’œuvre pour sauver le littoral guinéen

Comment sauver le littoral guinéen ? c’est le thème d’une rencontre qui a eu lieu, ce mardi à Conakry entre les cadres de Guinée écologie et la presse.

Pour réussir le pari de la mise en œuvre de ce projet régional pour la réduction des impacts des infrastructures côtières sur les écosystèmes en Afrique de l’ouest, Guinée écologie s’est fixée pour l’objectif de mettre en place un cadre de concertation élargi. L’objectif est de mieux informer et éduquer des populations sur la transformation fulgurante des zones côtières en république de Guinée afin d’avoir des résultats tangibles.

Selon le directeur exécutif de Guinée Ecologie, Roger Doré, « on a eu déjà à faire deux ateliers. Le premier atelier portait sur la formation et la sensibilisation des organisations de la société civile et des médias et le second était porté sur le renforcement des capacités des acteurs de la société civile sur les outils de gestion environnementale de la zone côtière. Les deux ateliers nous ont permis de mettre en place un cadre de concertation qui pour capitaliser et gérer les acquis de ces deux ateliers ».

Parlant des menaces qui pèsent sur le littoral guinéen, M. Doré de rappeler : « Nous avons la théorie de changement. Derrière une menace, il y a toujours des cibles, donc il faut essayer de comprendre qu’est ce qui est à la base de ces menaces-là. C’est vrai que tout le littoral guinéen est confronté à beaucoup de pressions surtout le développement des infrastructures. Mais les infrastructures doivent tenir compte des enjeux environnementaux qui pourraient avoir une conséquence néfaste sur la vie de la communauté riveraine. C’est pourquoi il est mieux de faire une synergie d’action afin de gérer les impacts qui pouvaient être engendrés par le développement de ces infrastructures« .

Environnementaliste de son état, Hadja Aissatou Bah, a beaucoup insisté sur l’information et l’éducation dans les langues nationales des femmes sur l’utilisation des déchets plastiques. Tout en annonçant que dans ce cadre de concertation, » nous allons essayer de faire des propositions et des solutions au niveau des décideurs pour que le littoral soit sauvé ».

Qu’est-ce qu’il faut faire pour que la donne change ? « Il s’agit bien d’avoir une évaluation environnementale stratégique, la publier et la rendre accessible à tous les citoyens. Ça veut dire quoi ? C’est une évaluation hors projet c’est-à-dire avec la situation actuelle avec les projets qui sont déjà en place. Mais les perspectives de voir d’autres projets venir cela doit être cartographié de manière à mesurer tous les impacts potentiels possibles qui se produiront, à les prévoir, à les anticiper. Donc, à planifier le plan de hiérarchisation des atténuations de manière à éviter sinon atténuer sans quoi compasser. (…) », répond le coordinateur de programme, conseiller technique principal de Guinée écologie, Mamadou Saliou Diallo de répondre:

Elisa Camara

+224 654 95 73 22