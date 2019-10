Guinée Games innove et diversifie ses produits en lançant le loto ‘’KENO’’

La société de loterie Guinée Games va lancer le 7 octobre prochain, un nouveau produit sur le marché du pari. Ce produit dénommé LOTO KENO offre plus de chance aux parieurs de devenir millionnaires voire même milliardaires. Pour jouer à ce jeu, le parieur choisit 10 numéros sur 80 et peut miser sur deux mille à cinquante mille francs guinéens.

Avec le LOTO KENO, vous êtes remboursés si aucun des numéros que vous avez choisis ne figure dans les 20 numéros du tirage.

Lors d’une conférence de presse qu’ils ont animée ce lundi 1er octobre, des responsables de Guinée Games ont expliqué que ce nouveau produit vise à offrir plus d’opportunité et de chance aux parieurs.

« Ce nouveau produit, c’est pour offrir plus d’opportunités et de chance à nos parieurs. Malgré la diversité et la variété de la société, nous sommes toujours animés par l’envie d’offrir plus de choix et de chance à nos parieurs. Alors ce nouveau produit s’inscrit dans cette logique. C’est quoi la nouveauté dans ce jeu ? Le KENO, c’est un jeu qui consiste à tirer 20 boules sur 80 et dans les 20 boules, 10 sont gagnantes pour avoir un jackpot. Le plus important, c’est que ça permet à nos parieurs de bénéficier de petits gains pour assurer leurs petites dépenses », a expliqué Elhadj Mohamed Diariatou Camara, responsable commercial de Guinée Games.

Après le loto 5/90 en 2008 et loto 4 jackpot en décembre 2017, Guinée Games confirme sa place de leader des sociétés de loterie en Guinée. L’une des innovations du loto KENO, est le fait que les tirages soient effectués en live sur la page Facebook de Guinée Games.

« Tous les tirages de Guinée Games sont à la télé, mais KENO ne sera pas diffusé à la télé, ça c’est un point très important qu’il faut souligner. Les résultats seront diffusés sur notre page Facebook et la presse sera invitée à participer au tirage pour une transparence. Si on dit qu’on va faire le tirage à la télé, ça serait un peu de la pagaille. Donc c’est pourquoi on a opté pour quelque chose qui est dans l’ère du temps, c’est-à-dire de faire des tirages en Facebook-live et avec la presse », a précisé Xénophane Canteaut, responsable des opérations chez Guinée Games.

Avec le loto KENO, c’est sept tirages par jour, et le parieur a la possibilité de gagner jusqu’à deux milliards de francs guinéens et avec ce nouveau produit il n’y a pas de question d’ordre ou de désordre dans le tirage. Le parieur gagne en fonction de ses numéros tirés au sort.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39