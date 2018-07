Habitat : le ministre Ibrahima Kourouma annonce l’inspection des immeubles en construction dans le pays

Entouré de ses principaux collaborateurs, le ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Dr Ibrahima Kourouma a échangé ce lundi 30 juillet, avec l’ordre des architectes et l’ordre des ingénieurs. Premier du genre, cette rencontre avait but d’échanger sans langue de bois en vue de trouver des solutions aux constructions anarchiques qui ne cessent d’endeuiller les familles guinéennes.

Au terme des échanges, il a été entre autres décidé d’impliquer les deux ordres (ordre des architectes et ordre des ingénieurs) dans la délivrance des permis de construire, la création d’un conseil national qui sera composé de représentants des parties prenantes, le renforcement des capacités des services de contrôle et l’application correcte des pénalités et la mise en place d’une inspection mixte composée de représentants des deux ordres et du Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire.

Au sortir de la salle de réunion, le ministre a tenu à préciser que ‘’nous sommes tous responsables de ce qui passe en matière de construction en Guinée. Nous avons tenu à nous retrouver d’abord pour tirer les leçons de ce qui vient de se passer. C’est-à-dire le drame que nous venons de connaitre au quartier Coronthie et qui a malheureusement coûté la vie à certains de nos parents. Nous nous sommes donc retrouvés pour tirer les leçons, mais en même temps nous organisés pour que d’éventuelle situation ne se reproduise plus dans notre pays’’.

Poursuivant, il a mentionné que personne ne construit sans un plan architectural et personne ne construit sans ingénieur. ‘’Et aujourd’hui, nous sommes dans une situation où il y a des problèmes qui se passent tant au niveau des ingénieurs et des architectes, mais aussi au niveau de l’administration dont le département en charge de la Ville et de l’Aménagement du Territoire. Le plus important était pour nous de se retrouver pour que nous définissions de nouvelles méthodes qui puissent nous permettre non seulement d’éviter les situations de ce genre, mais aussi faire en sorte que nous fonctionnions de façon collégiale. Je crois que c’est que c’est la chose la plus importante. En même temps nous avons profité pour voir comment est-ce que nous devons travailler pour que les permis de construire soient donnés. Parce que généralement les permis sont donnés par le Ministère de la Ville, mais il faut travailler aujourd’hui pour que dans la délivrance des permis, soit tenu compte de l’avis des architectes mais aussi l’ordre des ingénieurs (…) Nous allons continuer à travailler pour qu’il ait un conseil afin que de façon régulière, qu’il ait une permanence dans l’action.’’

Plus loin, il a annoncé : ‘’A partir de demain, nous allons lancer l’opération d’inspection ou d’investigation où les trois groupes, c’est-à-dire l’ordre des architectes, l’ordre des ingénieurs et le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire vont constituer des équipes qui vont prendre d’assaut la ville pour que tous les bâtiments qui sont en chantier aujourd’hui soient contrôlés. Cette inspection mixte va commencer ses travaux à Kaloum avant de continuer sur l’ensemble du territoire national…’’

Par Youssouf Keita

