Hadj 2018 : cinq sites retenus pour la vaccination

Dans le but d’éviter l’encombrement des pèlerins au niveau de la grande mosquée Fayçal où habituellement tous les pèlerins sont vaccinés, cinq sites ont été retenus pour abriter la campagne de vaccination des pèlerins pour le Hadj 2018.

C’est le constat fait par une équipe de multimédias –dont votre média préféré Mediaguinee- qui a effectué une visite de terrain sur ces différents sites vaccinaux, ce vendredi. L’initiative est du Ministère de la santé à travers sa direction nationale de l’épidémiologie et de lutte contre la maladie en collaboration avec le secrétariat général des affaires religieux.

Pour cette vaccination qui a débuté le 11 juillet dernier, ils sont 7.500 pèlerins à se faire vacciner sur ces différents sites vaccinaux notamment le site de la mosquée Fayçal, mosquée Fofana de Matoto, la mosquée turque de Koloma, la mosquée Al-Harmaine de Kountia et le service de prévention.

Selon le chef du site de vaccination de Kountia Mosquée, Foster Dougo Goépogui, « on a commencé la vaccination le 11 juillet qui concerne ceux de l’intérieur et de Conakry. En ce qui concerne la procédure, quand un candidat pèlerin arrive la première chose, on contrôle d’abord le reçu bancaire qui est contrôlé par les représentants de la ligue islamique qui sont là. Quant à nous, on a deux tables, la première table c’est l’antiamarile qu’on donne aux pèlerins et la seconde table c’est méningocoque, et après ils (pèlerins) ressortent pour rejoindre la mosquée où la ligue doit les sensibiliser par rapport à leur parcours au lieu saint de la Mecque ».

» Vous savez il n’y a de gens qui viennent et qui portent des cartes de vaccination déjà avec eux et qui ont été vaccinés par exemple à l’antiamarile ou méningo, vous savez que l’antiamarile la protection c’est 10 ans et le meningo c’est chaque 3 ans. Donc on n’a plus besoin de les revacciner. L’importance de cette vaccination c’est pour éviter les maladies à potentielles épidémiques, vous n’êtes pas sans savoir qu’en RDC, il y a eu récemment ce qu’on appelle Ebola que la Guinée avait vécu autre fois. Donc, c’est pour éviter ces maladies qui circulent et qui se transmettent aux lieux de grande affluence » a indiqué Dr Goépogui.

De son côté, le directeur général du fond de la Jakat, Elhadj Mohamed Lamine Diallo a lancé un appel: « nous lançons un appel vibrant auprès de tous les pèlerins de venir très tôt se faire vacciner pour être immunisés de ces deux maladies qui sont la fièvre jaune et le méningo« .

Pour ce candidat pèlerin rencontré dans la cour de Fayçal, Mamadou Sako venu de Fria, s’est réjoui de cette initiative en ces termes: » vraiment, cette fois- ci il n’y a aucun problème, je suis venu je n’ai même pas fait 5 minutes, je suis vacciné et je rentre maintenant« .

Par ailleurs, le directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre la maladie, Timothé Guilavogui a rappelé que « jusqu’ hier jeudi 12 juillet, on était à 1500 pèlerins vaccinés sur l’ensemble des sites. En tenant compte de la situation actuelle, le Ministère a également déployé des ambulances pour aider à disponibiliser les intrants pour la vaccination des pèlerins. Pour la sécurisation, nous avons essayé au maximum de sécuriser l’opération pour éviter que quelqu’un puisse se procurer le carnet de vaccination sans pour autant être vacciné. Les carnets ne sortent pas en dehors du bureau du directeur. Nous avons changé tous les anciens cachets qu’on avait l’habitude d’utiliser. Il y a des imprimeries partout, les gens sont capables d’aller copier les mêmes types des carnets. Mais avec l’approche qu’on a utilisée, on a estimé mettre le logo de la direction avec le cachet à ancrage automatique qu’on pose sur les carnets« .

Elisa Camara

