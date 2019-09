Hadj 2019 : les populations de Kindia communient avec Aboubacar Sylla

C’est dans son domicile privé, sis au quartier Sinania, dans la commune urbaine de Kindia, qui a refoulé du monde pour l’occasion, que le Président de l’UFC, El hadj Aboubacar SYLLA a communié ce dimanche, 08 septembre 2019 avec les populations de la cité des agrumes. Notabilités, sages, femmes et jeunes de la localité, tous, vénus rehausser de leur présence, la cérémonie religieuse organisée à l’occasion du retour du pèlerinage d’Aboubacar SYLLA aux lieux saints de l’islam.

Prenant part à ces célébrations, le Premier Imam de la mosquée Fayçal, El Hadj Mamadou Salif Camara a remercié Dieu qui a permis l’organisation de la rencontre et a renouvelé toute son amitié au leader de l’UFC : « Avant tout, je remercie Allah qui a fait que je vienne assister à cette cérémonie religieuse. Toute personne qui effectue le cinquième pilier de l’islam qui correspond au pèlerinage, mérite d’être réceptionnée par ses parents et surtout chercher ses bénédictions. Car après le pèlerinage, la personne revient sainte, comme le jour de sa naissance. Donc, si elle tend sa main à Dieu pour quelqu’un, Dieu va exhausser. El hadj Aboubacar Sylla est mon ami avant qu’il n’effectue ce voyage et il restera mon ami, car c’est un patriote musulman. » a-t-il dit.

Accompagné d’une importante délégation, le grand imam de Kindia s’est aussi réjoui de cette rencontre et a prié pour le pèlerin : « Je n’ai pas tant de choses à dire, si ce n’est le retour sain et sauf de la Mecque de notre fils El hadj Aboubacar SYLLA. C’est une joie immense pour nous de bénir une personne de bonne foi et qui l’a manifestée. Ce que nous savons d’El hadj Aboubacar SYLLA, c’est quelqu’un qui aime son Président, ses parents, il est bien éduqué et il est dans la religion musulmane. Donc, nous continuerons à prier pour lui, pour que tous ceux qui l’entourent, soient pour lui, des bons conseillers ; car même si tu es une personne intègre, mais si tu es entouré par de mauvaises personnes, automatiquement tu vas perdre. Alors qu’Allah soit avec lui et son entourage ! » a indiqué le Secrétaire Général de la Ligue Islamique Régional, El hadj Mamoudou Camara.

Pour sa part, très satisfait de l’ampleur de la mobilisation des populations de la localité, témoignage de sa proximité avec les habitants de son Kindia natal, El hadj Aboubacar SYLLA a exprimé tout son sentiment de la cérémonie: « J’ai vécu une cérémonie très émouvante où tous mes parents, mes proches, en particulier ceux de Kindia, ont tenu à venir avec moi célébrer, ce retour du pèlerinage à la Mecque qui consacre le cinquième pilier de l’islam. Ce fut l’occasion pour moi de recevoir beaucoup de bénédictions, de conseils et également d’en dispenser, puisque dans notre tradition, il est dit que quarante jours après le retour de la Mecque, les bénédictions qu’un pèlerin fait sont généralement exhaussées. C’est une cérémonie qui m’a permis de retrouver toutes mes relations à Kindia ici, mes parents, mes proches et certains sont venus de Conakry. Je remercie tout le monde et je ferai en sortes que ce pèlerinage soit un nouveau départ dans ma vie, qu’il soit un pèlerinage qui puisse me permettre d’appréhender la vie sur de nouvelles bases. J’ai profité de ce pèlerinage évidemment pour prier pour moi même, pour ma famille, pour mes proches, pour mes collaborateurs mais aussi pour la Guinée, pour les guinéens afin que Dieu les inspirent pour que notre pays, se caractérise par la stabilité, la solidarité, la paix sociale pour l’ensemble de ses fils ».

Emaillée de lecture du Saint Coran, de cantiques religieux, la cérémonie de sacrifice a pris fin à travers des bénédictions dites en faveur de la paix, de l’unité nationale et du développement. Au travers de cette forte mobilisation des populations, Kindia a tenu à exprimer toute sa reconnaissance, à son fils, pour ses nombreuses et importantes réalisations pour le bien-être dans la localité.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

