Hadja Saran Daraba à l’université Kofi Annan : ‘’les jeunes qui ont moins de 35 ans ne connaissent pas l’histoire de la Guinée’’ (vidéo)

La présidente du Réseau des Femmes du Fleuve Mano pour la paix, Hadja Saran Daraba était ce mardi 27 novembre devant les étudiants à l’université Kofi Annan de Guinée, à Nongo, en banlieue de Conakry. Il était question d’échanger autour du thème ‘’ la Bataille diplomatique de la Guinée indépendante entre 1958 et 1970’’. L’objectif était d’enseigner aux participants l’histoire de la Guinée après l’accession à l’indépendance et les inviter à être de vrais promoteurs de la paix et la lutte contre l’ethnocentrisme.

A l’entame, l’ancienne ministre des affaires sociales est revenue sur les raisons de la création de sa structure.

‘’C’est après la guerre du Libéria qui a causé la mort de plus de 150 personnes et celle de la Sierra Léone qui a causé la mort de plus de 1000 personnes que les femmes leaders de la Mano River Union se sont retrouvées pour mettre en place un réseau qui va œuvrer dans le cadre du renforcement de la paix et de l’unité nationale au sein de la sous-région ouest-Africaine’’.

Poursuivant, elle a donné l’importance du thème du jour pour la jeune génération qu’elle a invitée à se démarquer de toutes les déclarations à caractère ethnique pour la promotion de la paix et de l’unité nationale.

‘’Je crois que le thème de cette conférence est assez évocateur. D’où vient la Guinée ? Nous nous rendons compte que nous vivons en permanence des crises sociopolitiques dans notre pays. Nous venons de célébrer les 60 ans de notre indépendance dans la ferveur, mais jusqu’à présent nous n’avons pas encore instauré un dialogue franc entre Guinéens. Il se trouve que les deux tiers de la population guinéenne ne connaissent pas l’histoire de leur pays. Les jeunes qui ont moins de 35 ans ne connaissent pas l’histoire de la Guinée’’, regrette-t-il.

Après plusieurs grandes universités de la capitale, les membres du Réseau des Femmes du Fleuve Mano pour la paix ont terminé leur parcours à Kofi Annan de Guinée où les étudiants ont apprécié le thème et ont manifesté l’envie de concrétiser les enseignements tirés de cette conférence en prônant la paix et la quiétude sociale.

Mohamed Cissé

623 33 83 57