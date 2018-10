Hady Barry au siège du RPG : ’’j’ai la conviction et la certitude que le prochain président de la République en 2020 sera un Rpgiste’’

Présent ce samedi 20 octobre à l’assemblée générale ordinaire du RPG Arc-en-ciel, Hady Barry, secrétaire général du Ministère des Affaires Etrangères et membre du bureau politique nationale a déploré le fait que le RPG AEC n’ait pas atteint son objectif de remporter les élections communales sur l’ensemble du territoire national.

Tirant alors des conséquences de ces élections, il appelle les militants à s’organiser davantage afin de remporter les prochaines élections législatives, car selon lui, seul le RPG arc-en-ciel est en mesure de répondre aux aspirations du peuple de Guinée.

‘’Aujourd’hui, tous ceux qui viennent en Guinée sont unanimes que la Guinée change positivement’’

‘’Il est important que tous les militants et toutes les militantes du RPG Arc-en-ciel sachent que c’est important que notre parti s’organise davantage du sommet à la base et de la base au sommet pour pouvoir gagner et largement gagner les élections législatives prochaines. Notre frère vient de dire qu’il faut une assemblée ou on aura la majorité absolue, c’est-à-dire il nous faut les trois quarts de l’assemblée prochaine. Pourquoi c’est important ? Ceci est important dans la mesure où au jour d’aujourd’hui en République de Guinée, seul le RPG arc-en-ciel est en mesure de répondre aux aspirations du peuple de Guinée. Nous comptions sur une opposition, malheureusement cette opposition a démontré ce dont elle est capable. C’est de sortir la jeunesse dans la rue, c’est de bruler les pneus, c’est d’allumer le feu un peu partout dans le pays. Ceci interpelle la responsabilité du RPG Arc-en-ciel sur la nécessité de s’organiser, de se restructurer pour pouvoir gagner les prochaines élections afin de pouvoir continuer les reformes qui sont engagées dans notre pays. Aujourd’hui tous ceux qui viennent en Guinée sont unanimes que la Guinée change positivement. Nous avons obtenu des fonds un peu partout et que nous allons utiliser ces fonds pour développer notre pays pour sortir de la misère. Mais comme nous sommes dans la démocratie, il faut pouvoir gagner les élections parce que les enjeux ici c’est bien 2020’’ a-t-il dit.

Selon Hady Barry, il n’est pas question de laisser l’opposition prendre le pouvoir en 2020. Pour cela, il faut tout faire pour que le prochain président de la Guinée sorte des rangs du parti.

‘’J’ai la conviction et la certitude que le prochain président de la République en 2020 sera un Rpgiste’’

‘’En 2020, le RPG Arc-en-ciel ne compte pas laisser l’opposition prendre le pouvoir en Guinée. Le RPG Arc-en-ciel qui est au pouvoir aujourd’hui doit tout faire pour qu’en 2020, le prochain président de la République sorte des rangs du RPG Arc-en-ciel. J’ai la conviction et la certitude que le prochain président de la République en 2020 sera un Rpgiste.

‘’Il serait regrettable pour le RPG Arc-en-ciel de chercher le pouvoir pendant 40 ans et se laisser chasser par une opposition désarticulée en 2020’’

Le RPG continuera à diriger ce pays et pour cela, il suffit qu’on s’organise, qu’on accepte l’unité, qu’on accepte la discipline au sein du parti, que chacun ait un seul objectif, une seule ambition, le bonheur de la Guinée. Donc il est important dès qu’on aura terminé les communautaires et communales que l’on se retrouve pour préparer dès maintenant les élections législatives qui conditionneront notre succès prochain en 2020 lorsqu’il s’agira de choisir le président qui continuera à diriger ce pays. Il faudrait que cela soit très clair, il serait regrettable pour le RPG Arc-en-ciel de chercher le pouvoir pendant 40 ans et se laisser chasser par une opposition désarticulée en 2020. Il faudrait que le RPG se ressaisisse, que le RPG fasse ses reformes à tous les niveaux parce que si cela est fait, il n’y aura pas match. Nous n’avons pas grand-chose en face, nous n’avons que de l’anarchie devant nous’’, a affirmé Hady Barry.

Maciré Soriba Camara

+224 628 112 098