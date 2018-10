Halte aux assassinats des manifestants, les violences et bavures policières ((Par Aly Souleymane Camara)

Lettre ouverte !

Conakry, 26 octobre 2018

À son excellence, M. Le Président de la République de Guinée, Chef de l’État et Commandant en chef des forces armées Pr. Alpha CONDE.

Monsieur le Président, nombreux sont des guinéens bouleversés par ce cycle infernal de crises qui se caractérisent par les troubles sociaux, les violences et bavures policières ou gendarmes, l’instabilité politique, l’éthno-stratégie des pyromanes, les assassinats à répétition des manifestants.

Monsieur le Président de la République, notre pays était autrefois une muraille où les valeurs spirituelles du vivre ensemble, de la paix et de l’hospitalité, des vertus pour lesquelles chaque guinéen se battait pour faire en sorte que notre pays soit un havre de paix. De nos jours, je constate avec amertume la fragilisation des tissus sociaux par des pratiques politiques immorales.

Je me dois à cet égard, le devoir d’écrire cette lettre, entant que fils de ce pays, soucié de l’avenir de cette grande nation, d’attirer votre attention sur le danger qui guette notre beau pays. En effet, depuis votre accession à la magistrature suprême de ce pays le 22 décembre 2010, le peuple de Guinée dans sa plus grande majorité constate avec amertume la multiplicité des tueries lors des différentes manifestations. À quand les victimes seront-elles rétablies dans leur droit ? Qui est commanditaire de ces atrocités ? Quels sont les responsables ? Voici Monsieur le Président les questions auxquelles le peuple ne cesse de se demander tous les jours.

Ces assassinats à répétition fragilisent les tissus sociaux, amènent un repli identitaire lorsque que les victimes sont toujours les mêmes, confirment le sentiment d’impunité des coupables, favorisent la défiance de l’autorité de l’État par les citoyens, compromettent la paix et l’unité nationale. C’est pourquoi j’en appelle à une prise de conscience de toute la classe politique en général et votre personne en particulier à faire preuve de responsabilité, de retenue et de prudence dans les actes que vous posez. L’heure est grave ! Aujourd’hui, nous comptons plus de 100 victimes (manifestants et forces de l’ordre). Il est urgent que cette violence répétitive, ces tueries cessent pour éviter le pire à notre beau pays.

Monsieur le Président, l’article 47 de notre constitution stipule que vous êtes le garant de l’unité nationale, alors votre volonté politique peut donner de l’espoir au peuple de Guinée dans toute leur diversité ; En leur garantissant entre autres: la promotion des dialogues sincères, de doter les services de l’ordre et de sécurité les moyens légaux, d’interdire le recours aux armes à feu par les agents à l’occasion des manifestations, de mettre en place une unité spéciale de suivi et de contrôle lié à l’utilisation des armes, des bavures ou de l’extrême violence lors des manifestations, de mettre un accent particulier sur le respect de la loi et de restaurer l’autorité de l’État par les moyens légaux.

Enfin, j’estime que la restriction des libertés fondamentales consacrées par la constitution en son article 10 est un recule pour notre jeune démocratie. Notre pays a plus que jamais besoin de paix pour favoriser un climat propice à l’investissement afin de promouvoir l’employabilté des jeunes.

Dans l’espoir que cette lettre retiendra votre attention. Je suis convaincu que vous jugerez utile de prendre votre responsabilité pour le rétablissement de l’ordre public, la paix, la sécurité des personnes et leurs biens, la promotion de la justice dans notre pays. Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.

Aly Souleymane CAMARA

Analyste politique et professeur de philosophie