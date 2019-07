Hamana : ‘’Safricom et Transco me doivent 51 milliards francs guinéens’’

L’affaire des 27 mille tonnes de riz opposant Mohamed Kourouma Hamana, Transco et Safricom de Alsény Barry est en passe de devenir une saga.

Lundi, le patron de la société Hamana qui visiblement entend aller jusqu’au bout de l’affaire a accusé Transco –propriétaire du bateau- et Safricom de lui devoir 51 milliards de francs guinéens.

‘’La société Transco est allée au Togo à la rencontre de la Togolaise lui dire de porter plainte auprès de son président togolais, qu’un opérateur économique guinéen lui doit 4 millions de dollars soit 38 milliards de francs guinéens valeur de la marchandise. Ce dernier (président togolais) dépêcha une délégation auprès de son homologue pour réclamer cette somme », dit-il. C’est ainsi, poursuit-il, que le président de la république Alpha Condé a confié le dossier à Marc Yombouno, alors ministre du Commerce qui a dit au président que j’ai reconnu la dette des 4 millions de dollars de la Togolaise, ce qui n’est pas vrai. C’est grâce à Boubacar Barry, ancien ministre de l’industrie et actuel ministre du Commerce, qu’on ne m’a pas mis en prison. J’ai tous les documents qui prouvent que je ne dois rien à la Togolaise. C’est plutôt Transco et Safricom qui me doivent. Ils veulent juste me mettre en mal avec le président de la république en l’impliquant dans cette affaire », a déclaré à la presse l’opérateur économique guinéen.

Hamana a ensuite invité le président de la République à diligenter une enquête pour tirer au clair cette affaire qui n’a que trop duré.

« Je sollicite très humblement auprès du président de la république à l’image du président togolais de diligenter une enquête auprès de ses services compétents, faire jaillir la vérité : s’il s’avère que Hamana est fautif qu’il subisse la rigueur de la loi. Par contre, si ce sont eux, Safricom et Transco les instigateurs alors qu’ils répondent de leur forfaiture« , a-t-il insisté.

Pour l’histoire, Hamana déclare que « tout est parti en 2012 lors d’une commande de riz en inde, le fournisseur a fait embarquer sur le même navire les commandes du riz du Togo, de la Sierra Léone et celle de la Guinée. Lors du déchargement du riz, toutes les quantités se trouvant au -dessus des cales n’ont subi aucun dommage, par contre toutes celles se trouvant en bas de celles-ci étaient entièrement pourries ; donc impropres à la consommation »

‘’Hamana a retourné tous les BL au propriétaire (Togolaise) et la facture d’achat qui a été établie à cet effet a fait l’objet d’annulation. La responsabilité de Hamana a été entièrement dégagée. La Togolaise, qui s’est retournée au pays depuis 2013, à travers son avocat a pratiqué une saisie conservatoire sur le bateau, Hamana également a agi de même puisque les marchandises sont contenues dans le même bateau quantifiée comme suit : 8 500 MT de riz pour la Togolaise, 18 500 mille tonnes de riz pour Hamana soit au total de 27 000 MT de riz. C’est cette affaire qui est pendante au tribunal de Conakry », rappelle-t-il.

