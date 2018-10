Honorable Abdoulaye Sylla, une perte difficile à combler (Par Ahmed Tidiane Sylla)

En cette nuit du 16 Octobre 2018, s’en allait à jamais Honorable Abdoulaye Sylla, député uninominal de Boké. Cette triste et surprise disparition à laquelle ne s’était préférée ni sa famille biologique, ni ses proches, ni l’UFR son parti politique et ses collaborateurs, a été reçue comme un poignard dans le cœur. Ses enfants venaient de perdre un père attentionné, ses amis un honnête homme, l’Assemblée Nationale un franc parleur, Boké un digne fils engagé par son bien-être, l’UFR et son Président un collaborateur sincère et un noble guerrier. Voici, les quelques valeurs que Honorable Abdoulaye Sylla incarnait et a su inspirer à ses compatriotes avant de rejoindre le royaume des cieux.

L’HOMME AU FRANC PARLER ET UN MODELE

Elu député de l’UFR à l’Assemblée Nationale, Hon Abdoulaye Sylla s’est fait remarquer par son Franc parlé et ses positions tranchées. Il n’a jamais laissé passer un dossier confus à l’Assemblée nationale sans lever le ton tout en exprimant son point de vue dans un discours claire, digne d’un élu du peuple. « L’Assemblée Nationale a perdu un député certes, mais un homme d’action, un député certes mais un homme qui, socialement, n’a jamais mis de frontière entre les options politiques. Il était un homme de courage, qui avait la liberté de ses opinions, qui regardait seulement après avoir dit ce qu’il pensait réellement. Comme on l’appelait Abdoulaye SYLLA BOKE, ses blagues vont nous manquer et sa sincérité… quand il te parle, tu n’as pas besoin d’aller chez le charlatan, tellement c’est clair », a déclaré Hon Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-ciel.

Pour le Président du Groupe Parlementaire de l’Alliance Républicaine, Honorable Deen Touré « C’était un homme affable, franc et direct, doublé d’un pédagogue soucieux de faire passer ses messages sans confrontation dans la diversité ». Et de terminer, en ces termes, « nous demandons à tous nos responsables de l’UFR de prendre l’honorable Abdoulaye Sylla comme modèle. Il était courageux et défendait son point de vue avec conviction ».

UN COLLABORATEUR SINCERE ET LOYAL :

L’UFR et son Président ont perdu un grand homme, un combattant qui n’avait aucune limite lorsqu’il s’agissait de défendre les intérêts de l’Union des Forces Républicaines. Depuis Boké, il s’est investi à 100% dans le parti pour en faire la première formation politique de la région. C’est sur cette base qu’en 2013, il a e été élu Député Uninominal de la préfecture, avec pour objectif de se battre pour la circonscription qui lui a vu naitre. Le Président Sidya Touré n’a pas manqué d’exprimer cela lorsqu’il a appris la triste nouvelle de sa disparition : « Je viens d’être informé du décès du député uninominal de Boké, l’honorable Abdoulaye SYLLA. Il nous avait rejoint à l’UFR dès 2000….SYLLA incarnait pleinement sa région: le KAKANDE ». Et de déclarer lors du dernier hommage à lui rendre à la place des martyrs de Boké ceci: « Abdoulaye SYLLA n’avait aucun souci à part l’amélioration des conditions de vies des Kakandekas. Certes il se souciait de toute la Guinée, mais son inquiétude majeure était de voir Boké émergé, et Kankande prospéré. Vous avez perdu un fils, la Guinée a perdu un fils et j’ai perdu un collaborateur et frère ».

Pour l’Honorable Tewa Therese Yaradouno, Honorable Abdoulye Sylla était « Sympathique, respectueux, patient, toujours à l’écoute des autres, endurant et dynamique ; avec son sens de l’humour, il parvenait souvent à maintenir une atmosphère de convivialité au sein de son groupe » ; a-t-il témoigné lors de son symposium.

« GRIMBANYI’’, LE BAGARREUR

Il était sur tous les toits pour défendre les intérêts de Boké. D’où son surnom ‘’Grimbayi’’ pour ses intimes. Il ne manquait pas d’interpeller les Ministres et Premiers Ministres qui passaient à l’hémicycle sur la situation de Boké. C’était inadmissible pour lui de voir Boké exploiter pas des compagnies minières alors que les populations croupissaient dans la misère, le manque d’emplois pour ses enfants et le manque d’infrastructures sociales de base.

L’on se rappelle de ce coup de gueule du Député lors du passage du PM Kassory Fofana à l’Assemblée Nationale : « l’exploitation par la SMB de la bauxite de Boké se fait de façon anarchique, de façon désinvolte au détriment de la population de Boké, parce que c’est la première fois qu’on voit des camions transporter la bauxite à ciel ouvert, à travers la ville, donc l’environnement est complètement pollué, bref la population de Boké souffre. On va ouvrir le dossier de la SMB, on va interroger ceux qui ont négocié la SMB, comment ils l’ont négocié et les gens vont voir que ce que j’ai dit, si c’est vrai ou si c’est faux, si Boké est pollué ou pas, si les cours d’eau ont tari ou pas, si les arbres sont coupés ou pas, s’il n’ y a plus de pêche à Boké ou pas »

A l’assemblée Nationale, comme dans les médias, l’homme était toujours prêt à mouiller le maillot pour la circonscription qui l’a élu. Lors de la dernière manifestation des populations de Kakandé, pour l’amélioration de leurs conditions de vie, il n’a pas manqué de dénoncer l’attitude de gouvernement et des forces de l’ordre dans la répression des populations. « Il disait que les investissements qui se font aujourd’hui à Boké sont des investissements anarchiques. Il disait que c’est des investissements beaucoup plus préjudiciables que rentables pour les populations de Boké, alors il se battait pour que l’investissement dans le domaine minier à Boké soit rationalisé pour que les populations en tirent profit », a témoigné le vice-président de l’UFR Hon Ibrahima Bangoura.

REPOSE EN PAIX A SARABAYAH

Apres une mission bien remplie, avec courage, abnégation et sincérité, l’hon Abdoulaye Sylla repose désormais en paix dans son Sarabayah natal auprès de ses ancêtres. Comme l’a témoigné le Président du Groupe parlementaire de l’UFR, « Il laissera un vide au sein de notre parti difficile à combler ».

Repose en paix. Amen !

AHMED TIDIANE SYLLA

RESPONSABLE CELLULE COM UFR