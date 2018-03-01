HOROYA AC-GÉNÉRATION FOOT : les tickets disponibles à l’entrée du stade

A L’OCCASION DES 1/16ÈME DE FINALE DE LA 22ÈME EDITION DE LA LIGUE DES CHAMPIONS TOTAL 2018, LE HOROYA ATHLETIC CLUB INFORME SES SUPPORTERS, LE PUBLIC DE GUINEE, AINSI QUE LES PASSIONNES DU FOOTBALL, QUE LES TICKETS DU MATCH CONTRE GENERATION FOOT DE DAKAR, LE MARDI 06 MARS 2018 A 17 HEURES AU STADE DU 28 SEPTEMBRE, SERONT VENDUS A LA BOUTIQUE DU HOROYA AC SIS A COLEAH DOMINO A PARTIR DU JEUDI 1ER MARS 2018.
NOUS INFORMONS LES SUPPORTERS ET LES PASSIONNES DU FOOTBALL QUE POUR SOUTENIR LE HOROYA ATHLETIC CLUB DE CONAKRY, CHACUN DEVRA ACHETER SON TICKET CAR L’ENTRÉE DU STADE NE SERA PAS GRATUITE.
LES GRADINS SONT VENDUES À 500 GNF
LES SECTEURS 1 – 2 – 3 ET 7 – 8 – 9 SONT VENDUS À 5.000 GNF
LES SECTEURS 4 – 5 – 6 SONT VENDUS A 15.000 GNF
RENDEZ VOUS A LA BOUTIQUE DU HOROYA AC A COLEAH A PARTIR DU JEUDI 1ER MARS, ET VENEZ NOMBREUX ACHETEZ VOS TICKETS POUR LE MATCH.
HOROYA ATHLETIC CLUB DE CONAKRY… ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE !!!