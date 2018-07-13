Horoya AC vs Wydad AC : les tickets en vente à l’entrée su stade du 28 septembre (communiqué)

A L’OCCASION DES MATCHES DE GROUPE DE LA 22ÈME EDITION DE LA LIGUE DES CHAMPIONS TOTAL 2018, LE HOROYA ATHLETIC CLUB INFORME SES SUPPORTERS, LE PUBLIC DE GUINEE, AINSI QUE LES PASSIONNES DU FOOTBALL, QUE LES TICKETS DU MATCH CONTRE LE WYDAD ATHLETIC CLUB DE CASABLANCA, LE MARDI 17 JUILLET 2018 A 16 HEURES AU STADE DU 28 SEPTEMBRE, SERONT VENDUS A PARTIR DE 9 HEURES AU STADE DU 28 SEPTEMBRE.
NOUS INFORMONS LES SUPPORTERS ET LES PASSIONNES DU FOOTBALL QUE POUR SOUTENIR LE HOROYA ATHLETIC CLUB DE CONAKRY, CHACUN DEVRA ACHETER SON TICKET CAR L’ENTRÉE DU STADE NE SERA PAS GRATUITE.
LES GRADINS SONT VENDUES À 2.000 GNF
LES SECTEURS 1 – 2 – 3 ET 7 – 8 – 9 SONT VENDUS 5.000 GNF
LES SECTEURS 4 – 5 – 6 SONT VENDUS A 15.000 GNF
RENDEZ VOUS A PARTIR DE 9 HEURES AU STADE DU 28 SEPTEMBRE.
HOROYA ATHLETIC CLUB DE CONAKRY… ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE !!!