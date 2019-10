Humanitaire : Leo Club Conakry Rivières du Sud vole au secours des enfants réfugiés libériens et Sierra léonais vivant à Conakry 

Le Leo Club Conakry Rivières du Sud membre du Lions Club international a fait ce vendredi 11 octobre, un don de fournitures scolaires aux enfants réfugiés libériens et Sierra Léonais vivant au quartier Belle-vue, dans la commune de Dixinn.

La cérémonie de remise a eu lieu dans l’enceinte de l’école primaire de Belle-vue où sont scolarisés ces enfants.

Ce don est composé de matériels didactiques dont des cahiers de 100 et 200 pages, des boîtes de craie, des règles, des boites mathématiques et des ardoises.

Pour le président du Léo club Conakry, « ce don s’inscrit dans le cadre de la réalisation de notre plan d’action du mandat en cour. Avant cette cérémonie de remise, nous avons fait une campagne de collecte de fournitures auprès des clubs lions de Guinée pour qu’ils contribuent. Heureusement, certains ont accepté de le faire et cela nous a permis de réaliser l’activité », a déclaré Mamadou Bhoye Barry.

Le directeur de cette école où s’est déroulée la cérémonie de remise, M. Camara, originaire de la Sierra Leone, a salué un geste magnanime des membres du Leo Club Conakry Rivières du Sud qui, selon lui, n’est pas à sa première action pour ces enfants réfugiés.

« C’est avec une immense joie que nous vous accueillons en ce début d’année scolaire. Votre geste est venu à point nommé pour nous, parce que jusqu’à présent certains enfants n’ont pas pu reprendre les études, faute de moyens. D’autres ont juste un cahier pour commencer l’année scolaire mais avec votre geste, tout est rentré en ordre », s’est félicité M. Camara. Ajoutant qu’« On a ouvert cette école c’est pour que les enfants abandonnés puissent avoir une éducation pour leur futur. On se débrouille petit à petit, on n’a aucune assistance, c’est avec nos efforts qu’on n’a créé cet établissement », a-t-il expliqué.

Le président du club, Mamadou Bhoye Barry, a souligné que dans les prochaines semaines, sa structure compte organiser des activités de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents dans certains établissements publics d’enseignement secondaire de Conakry.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39