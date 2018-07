IBK : ‘’j’ai pu propulser le Mali au rang de 1ère puissance agricole sous-régionale’’ (de notre envoyé spécial)

Lors du dernier jour de campagne, vendredi à la veille du vote dimanche, le président sortant, candidat à sa propre succession Ibrahim Boubacar Keïta s’en est violemment pris à la place du cinquantenaire à Bamako à ses détracteurs avant de présenter le bilan de ses 5 premières années de gestion et dit pourquoi une seconde candidature à la tête du Mali.

Pour Ibrahim Boubacar Keita, les autres leaders politiques lui en veulent à cause de sa cote de popularité élevée au niveau des populations. « Le problème, c’est l’amour que vous me portez, ils peuvent tromper une certaine presse internationale on sait pourquoi, mais l’essentiel pour moi c’est l’amour de mon peuple et cet amour est patent, avéré, il est là on le tient » et, « il paraît que d’autres à Bamako ici, ils font des conférences de presse pour raconter des sornettes, cela ne trompera pas les Maliens ».

Poursuivant, le numéro 1 malien a tenu aussi à rappeler à ses électeurs les actions concrètes, selon ses propres termes, que son gouvernement a eu à réaliser depuis sa venue aux affaires.

« Durant mon premier quinquennat, le Mali a acquis onze aéronefs, il n’y avait pas un seul dans le ciel du Mali lorsque nous arrivions. J’ai pu propulser le Mali au rang de première puissance agricole sous régionale ; on a pu propulser le Mali aujourd’hui au 3ème rang de l’économie de l’UEMOA et je dis aussi, dans l’UEMOA pour ce qui concerne les critères de performance nous sommes très, très bien positionnés, notre ratio de la dette par rapport aux P.I.B est l’un des meilleurs, qui dit mieux ? », dit-il. Et d’ajouter : « nous avons mis au point un programme d’urgence présidentielle, ce programme nous a permis de faire face effectivement aux questions cruciales telles que l’eau, l’électricité et j’étais heureux dans ma tournée de voir l’effet heureux de ça sur la vie des populations, la vie quotidienne de la population est mon souci et je l’ai pu changer, voilà ce que nous avons pu faire ».

S’exprimant sur les motifs de sa seconde candidature à la tête de la magistrature suprême du Mali, Ibrahim Boubacar Keita de déclarer : « certes, nous n’avons pas tout réussi, qui réussit tout ? Il reste à faire encore, c’est pourquoi nous avons sollicité auprès du peuple malien de nous confier un second et légitime mandat pas par soif du pouvoir, je ne suis pas de ces assoiffés du pouvoir qui crient sur la place de l’indépendance, nous irons dans ce beau palais là là là là !!! Bonne soirée à tous et bonne fête électorale dimanche Incha Allah ».

Selon une source concordante, les résultats provisoires du scrutin seront connus, le 3 août au plus tard, la date du 12 août aura été retenue pour un éventuel second tour.

Tous les regards sont désormais tournés vers ce scrutin du dimanche pour savoir qui parmi les 24 candidats en lice présidera aux destinées de la République du Mali dans les cinq prochaines années.

Alpha Oumar Koïta, envoyé spécial à Bamako

