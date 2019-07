Ibrahima Bangoura de l’UFR à propos de l’assainissement : ‘’l’argent sort, mais on ne voit pas sa trace’’

A l’Assemblée générale de l’Union des forces républicaines (UFR) Sidya Touré a fustigé samedi la journée de l’assainissement initiée par le gouvernement de Kassory qui, selon lui, ne sert qu’à gaspiller de l’argent.

« L’argent sort mais on ne voit pas sa trace. Aujourd’hui, si vous prenez la route pour aller à Bonfi, là où on vend les bois, il y a la saleté là-bas, je ne sais pas comment les gens vivent là-bas. Tu n’iras dans aucun quartier où tu ne trouveras pas de saleté, tu ne trouveras aucun marché où il n’y a pas d’ordures. Mais à chaque fois nous sommes dans ça. C’est dans ça aussi que l’argent sort. Jusqu’à présent Conakry est sale. Je n’ai vu aucune ville, il n’y a aucun lieu, aucune ville aussi salle que Conakry. Conakry est sale et c’est pour cela que nous n’avons pas pu tenir notre assemblée comme il se doit », a-t-il déploré.

Maciré Camara