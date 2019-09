Ibrahima Bangoura, VP de l’UFR : le voyage d’Alpha Condé aux Etats-Unis a ‘’coûté environ 100 milliards francs guinéens’’

L’Union des Forces Républicaines (UFR) de Sidya Touré a tenu ce samedi, 21 septembre son assemblée générale hebdomadaire. A l’ordre du jour, plusieurs points ont été débattus dont le voyage du président Alpha Condé aux Etats-Unis. Selon l’honorable Ibrahima Bangoura, vice-président du parti, le voyage du chef de l’Etat en Amérique a coûté environ 100 milliards de francs guinéens (10 millions de dollars) qui « auraient pu servir à la construction de centaines d’écoles en République de Guinée’’

« Les 10 millions de dollars, cela représente aujourd’hui environ 100 milliards de francs guinéens. J’ai expliqué qu’avec 100 milliards de francs guinéens, quand on le dit comme ça, c’est vrai le montant est important mais c’est à travers l’utilisation qu’on pourrait faire de cet argent pour le développement du pays, c’est à travers cela que les gens peuvent apercevoir ce que c’est que réellement 100 milliards de francs guinéens. Avec 100 milliards de francs guinéens, on peut construire 400 écoles ou 500 écoles. Si vous prenez une école à 250 millions, vous pouvez avoir 400 écoles. Si vous prenez l’école à 200 millions de francs guinéens cela vous fera 500 écoles. Donc vous vous rendez compte, si nous construisons 500 écoles par an, en 5 ans nous aurons 2500 écoles, en 10 ans nous avons finir de couvrir tout le pays en écoles. Il n’y aura pas un seul village, un seul hameau dans notre pays qui ne peut pas avoir d’école et cela va éloigner l’analphabétisme de notre pays et nous mettre sur la voie réelle du développement. Tous les pays qui se sont développés, ils ont commencé d’abord par l’éducation. S’il n’y a pas d’éducation dans un pays ; le pays ne peut pas se développer, cela n’est pas possible. Avec les échecs tels que nous en avons connus cette année à travers le BAC, je crois que cela ne nous permettra pas de nous développer de sitôt. Il fut mettre l’accent sur l’éducation. Les dépenses que le président a eu à faire aux Etats-Unis, je pense que cela nous développera pas », a-t-il expliqué avant d’affirmer concernant la date des élections législatives que le chronogramme est tout simplement intenable « c’est fait à dessein, c’est fait pour que les élections soient bâclées pour donner un troisième mandat au président Alpha Condé. Nous ne pouvons pas souscrire à cela, cela n’est pas possible » , a-t-il déclaré à la presse.

Maciré Camara

+224 628 112 098